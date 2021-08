Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: in Usa mai così tanti bimbi ricoverati. Pregliasco: “Virus sta cambiando, molto più contagioso”

Cala il numero dei contagi giornalieri in Italia ama a fronte di un numero minore di tamponi. Nell'ultimo bollettino covid del Mistero della salute registrati 3.674 nuovi casi e 24 morti covid. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 74.021, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che sale così al 4,9%. Gli attualmente positivi diventano 128.696 (+168), a quota 4.187.186 (+3.477). La Regione in cui si registra il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia. Ecco i dati Regione per Regione:

Lombardia: +138

Veneto: +291

Campania: +183

Emilia-Romagna: +458

Piemonte: +97

Lazio: +419

Toscana: +527

Puglia: +103

Sicilia: +881

Friuli-Venezia Giulia: +16

Marche: +69

Liguria: +78

Abruzzo: +15

P.A. Bolzano: +3

Calabria: +95

Sardegna: +266

Umbria: +11

P.A. Trento: +18

Basilicata: +2

Molise: +3

Valle d'Aosta: +1

Aumentano ricoveri e terapie intensive con alcune regioni con numeri a rischio zona gialla come Sicilia e Sardegna. Focolaio in un ospedale trentino: chiuso il reparto di medicina. No a green pass obbligatorio negli uffici pubblici in Sicilia: sospesa l’ordinanza di Musumeci. Continua al campagna vicinale che punta molto sui giovani: ad oggi sono 74milioni le dosi somministrate e 35.6 milioni le persone completamente vaccinate. Intanto Pfizer fornisce i dati sulla terza dose: alta protezione a 6-12 mesi. Nel mondo quasi 208 milioni di contagi e e 4,3 milioni di morti covid. Oltre 2mila bambini ricoverati negli ospedali Usa per covid.