Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, verso obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati, oggi il via libera del governo

Le ultime notizie di oggi sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di giovedì 16 settembre 2021. Il governo ha deciso di estendere l'obbligo di possesso del certificato verde a tutti i lavoratori sia pubblici che privati, la decisione ieri dopo un incontro coi sindacati. Il via libera potrebbe arrivare oggi al dopo un Cdm convocato per le 16. Protesta Salvini: "Green pass ha senso solo se lavoratore a contatto con il pubblico”.

Nel bollettino di ieri 4.830 casi di coronavirus, Calabria verso la zona gialla da lunedì insieme alla Sicilia, il resto d’Italia in zona bianca. In alto Adige classi già in dad per contagi covid. In Italia oltre 40 milioni di vaccinati. Dal 20 settembre via alla somministrazione della terza dose, il calendario: prima i pazienti fragili, poi over 80 e sanitari. A Rieti già somministrata la terza dose a 40 trapiantati. Nel mondo 225.7 milioni di casi e 4,6 milioni di morti. Per l'Oms la pandemia rallenta: "Primo calo sostanziale dei contagi nel mondo dopo 2 mesi". Usa e Gran Bretagna puntato su terza dose di vaccino. Draghi: “vaccinare anche i paesi più poveri”.

