Covid, le notizie di oggi: la manifestazione dei sindacati dopo l’assalto alla Cgil durante le proteste No Green Pass

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su Green Pass e vaccini di oggi, sabato 16 ottobre 2021. Il Green pass è obbligatorio sul posto di lavoro, sit-in e proteste in molte città tra Trieste a Genova ma pochi disagi. Insulti a Liliana Segre alla manifestazione No Green pass di Bologna. Oggi la manifestazione dei sindacati dopo l'assalto alla sede della Cgil durante le proteste No Green Pass. Nell’ultimo bollettino Covid 2.732 contagi e 42 morti.

Monitoraggio Iss: Rt in lieve aumento, cala invece l’incidenza. Tutte le regioni italiane restano in zona bianca. Prosegue la campagna vaccinale in Italia, ma sono ancora quasi tre milioni gli over 50 senza la prima dose. Pfizer ha richiesto all'Ema l'autorizzazione per il vaccino ai bambini da 5 anni anche in Ue. Ok di Fda al richiamo per il vaccino Johnson&Johnson.

Nel mondo 240 milioni di contagi. Contagi in aumento nel Regno Unito, in Russia nuovo record di casi e decessi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti