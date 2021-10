Covid Campania, 340 contagi e 1 morto: bollettino di sabato 16 ottobre 2021 In Campania sono 340 i nuovi casi Covid, emersi dall’analisi di 23.124 test. In ospedale sono ricoverate 188 persone, di cui 173 in area non critica (-16) e 15 in Terapia Intensiva (-1). L’occupazione dei posti letto è rispettivamente al 4,93% e al 2,02%, il tasso di incidenza settimanale è di 31,59 nuovi positivi per 100mila abitanti.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania sono 340 i nuovi positivi Covid, per un totale di 460.631 casi registrati dall'inizio dell'epidemia. I contagi sono emersi dall'analisi di 23.124 test, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi; la percentuale di positività è dell'1,47% (leggermente più alta rispetto a ieri, quando era stata dell'1,24% con 279 casi su 22.541 tamponi).

I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid dell'Unità di Crisi della Regione Campania, diramato oggi, 16 ottobre; i dati, come sempre, sono aggiornati alla 23:59 del giorno precedente. Si registra inoltre un nuovo decesso, che porta a 8.004 il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. Cala sensibilmente, dopo l'aumento riscontrato ieri, il numero dei ricoverati, che è di 188 persone (ieri era stato di 205 e due giorni fa di 189).

Nello specifico, dal bollettino si evince che 173 pazienti sono in area non critica o degenza ordinaria (-16, dopo un aumento in 24 ore di 17 posti letto occupati), su 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e private, mentre sono minime le variazioni nelle Terapie Intensive (oggi 15 pazienti al fronte dei 16 di ieri, con 656 posti letto totali).

Leggi anche Il Green pass anche sul presepe napoletano: lo portano i Re Magi

La percentuale di occupazione dei posti letto viene calcolata sulla base delle rilevazioni quotidiane del ministero della Salute; risulta così che è del 4,93% per l'area non critica (al fronte di 3.511 posti letto) e del 2,02% per la Rianimazione (con 744 posti letto totali, tra attivi e attivabili). Il tasso di incidenza settimanale Covid, infine, calcolato per numero di nuovi contagi in rapporto alla popolazione, è di 34,59 nuovi contagi per 100mila abitanti (in lieve aumento da ieri, quando era stato di 30,34).