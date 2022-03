Covid Italia, news di oggi: crescono ricoveri e terapie intensive. Verso nuovo decreto, il Governo al lavoro su nuove regole da aprile a giugno

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Secondo il bollettino di ieri, nel nostro Paese sono stati registrati 28.900 nuovi contagi e 129 morti. Tasso di positività al 14,1%. In salita ricoveri ordinari (+228) e intensive (+2). Per Agenas a livello nazionale la percentuale di occupazione dei posti letto in rianimazione è del 5%, un anno fa era al 33%. Ecco, di seguito, la situazione dei casi di Coronavirus regione per regione:

Lombardia: +2.336

Veneto: +1.750

Campania: +2.806

Emilia Romagna: +2.002

Lazio: +3.739

Piemonte: +1.892

Toscana: +1.769

Sicilia: +2.516

Puglia: +3.346

Liguria: +517

Marche: +906

Friuli-Venezia Giulia: +245

Abruzzo: +687

Calabria: +1.547

Umbria: +795

P.A Bolzano: +305

Sardegna: +1.020

P.A Trento: +113

Basilicata: +388

Molise: +219

Valle d'Aosta: +5

Il Governo al lavoro sulle nuove regole da aprile a giugno dopo la fine dello stato di emergenza. Mercoledì verso nuovo decreto con l'attesissima road map per l'allentamento delle restrizioni: sul tavolo l'uso delle mascherine al chiuso e del Green pass, prima nei luoghi all'aperto e poi ancora al chiuso. Sul lavoro stop al certificato in arrivo. Campagna vaccinale: finora somministrate 135.129.857 dosi di vaccino, di cui 38.218.707 booster. Ma il ministro Speranza avverte: "Occorre ancora prudenza, la pandemia non è scomparsa, il virus continua a circolare".

Nel mondo 459.813.859 contagi e 6.045.915 morti. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si dice preoccupata dalla possibilità che la guerra in Ucraina possa peggiorare la situazione sul fronte del Covid-19 e non solo: "In Europa e Asia centrale 100 milioni casi Covid in 100 settimane".