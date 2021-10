Covid, le notizie di oggi. Green Pass, da domani obbligo sui posti di lavoro. Vaccino: in Italia 4 milioni di lavoratori sono senza

Lo psicoterapeuta Massimo Citro della Riva è stato sospeso dall’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino per non aver adempiuto all’obbligo per i sanitari di vaccinarsi contro il COVID-19. Noto per le sue teorie complottiste e negazioniste, Citro della Riva, è laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Psicoterapia, oltre a una laurea in Lettere a indirizzo storico. Lo psicoterapeuta è convinto che il coronavirus sia “la più grande farsa della storia messa in atto per instaurare un regime mondiale”.