Covid Campania, 313 contagi e 3 morti: bollettino di mercoledì 13 ottobre 2021 In Campania ci sono 313 nuovi contagiati, che portano il totale a 360.012 casi Covid dall’inizio dell’epidemia. Si registrano ulteriori 3 decessi, che portano il numero delle vittime a 8mila complessive. Stabile la percentuale di occupazione degli ospedali. I dati contenuti nel bollettino di oggi, 13 ottobre, diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Salgono ad 8mila le vittime Covid dall'inizio dell'epidemia in Campania: si registrano altri 3 decessi (2 nelle scorse 48 ore e 1 in precedenza ma registrato ieri). I nuovi casi Covid in regione sono 313, emersi dall'analisi di 14.858 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi), con una percentuale di positività del 2,11% (leggermente più alta di quella di ieri, 1,59%). Il totale dei casi registrati dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020, è quindi di 360.012 contagiati.

I dati sono contenuti nel bollettino Covid di oggi, 13 ottobre, diffuso dall'Unità di Crisi della Regione Campania (aggiornato, come sempre, alle 23:59 di ieri). Negli ospedali campani sono ricoverate 189 persone (2 in meno rispetto all'aggiornamento precedente), di cui 172 in area non critica e degenza ordinaria (-2) e 17 in Terapia Intensiva (nessuna variazione rispetto al bollettino di ieri); la Regione indica come capienza di posti letto rispettivamente 3.160 (tra strutture pubbliche e offerta privata) e 656.

La percentuale di occupazione dei posti letto resta bassa. Calcolata sui dati del monitoraggio quotidiano del ministero della Salute (3.511 posti letto di area non critica e 744 tra attivi e attivabili di Rianimazione), è rispettivamente del 4,96% e del 2,28% (con lievi variazioni rispetto a ieri, quando era stata del 5,04% e del 2,42%). Il tasso di incidenza settimanale, ovvero l'indice che misura la velocità di propagazione del virus e si misura in nuovi casi per numero di abitanti, è oggi di 31,02 contagiati per 100mila abitanti, leggermente più basso rispetto a ieri (31,28). Le soglie fissate dal Governo per il passaggio in zona gialla sono del 15% per l'area non critica e del 10% per la Rianimazione e di 50 nuovi casi su 100mila abitanti per l'incidenza settimanale.