Covid Italia, news di oggi: in calo contagi e ricoveri. Vaccini, Speranza: “91% ha prima dose” e poteste contro obbligo Green pass sul lavoro per gli over 50

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 51.959 nuovi casi e 191 decessi, con un tasso di positività in crescita all'11,2% (+0,6%). È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Per il sesto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un calo: le terapie intensive scendono di 33 unità (ieri -42) con 66 ingressi del giorno, e sono 1.190 totali mentre i ricoveri ordinari sono 250 in meno (ieri -514), 16.060 in tutto. Ecco, di seguito, i numeri dei contagi Regione per Regione:

Lombardia: +5247

Veneto: +4491

Emilia Romagna: +4401

Campania: +5615

Lazio: +5946

Piemonte: +2.145

Toscana: +3337

Sicilia: +5.062

Puglia: +4882

Liguria: +1.214

Friuli-Venezia Giulia: +1.08

Marche: +2153

Abruzzo: +1496

Calabria: +1.359

P.A Bolzano: +560

Umbria: +910

Sardegna: +1.579

P.A Trento: +450

Basilicata: +507

Molise: +377

Valle d'Aosta: +68

Da oggi il Molise passa in zona gialla. Per il ministro Speranza, ad oggi "il 91% delle persone sopra i 12 anni si è vaccinato con la prima dose. Curva si piega ma serve cautela". Si lavora per super-vaccino italiano contro tutte le varianti: buoni risultati dai primi test. Oggi nuove proteste no pass in Italia contro l'obbligo di certificazione verde che scatta da domani per gli over 50 sul lavoro. Abrignani (Cts): "Vaccini unica via, obbligo finchè c'è il virus".

Nel mondo 411.730.784 casi e 5.816.028 decessi. Proseguono le proteste contro le misure Covid. In Canada ha riaperto il ponte Ambassador al confine con gli Stati Uniti, bloccato da sei giorni a causa del cosiddetto "convoglio della libertà" organizzato contro le restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del Coronavirus. Tafferugli anche in Francia dopo l'arrivo dei Freedom Convoy a Parigi.