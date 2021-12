Covid Italia, le ultime notizie: oggi Cdm per prorogare lo stato d’emergenza, al via le prenotazioni di vaccino ai bambini 5-11 anni

Nel bollettino di ieri in Italia registrati 12.712 contagi da Covid-19 e 98 morti, con oltre 280 ricoveri in più in 24 ore. Il Governo oggi in Cdm potrebbe prorogare lo stato di emergenza al 31 marzo. Primo casi di variante Omicron in Sicilia e in Toscana. "Da lunedì anche il Veneto forse in zona gialla", ha dichiarato Zaia in conferenza stampa. Vaccino Covid ai bambini da 5 a 11 anni, da ieri al via le prenotazioni, verrà rilasciato il Green Pass, ma non sarà obbligatorio.

Boom di prenotazioni di vaccino e super Green Pass scaricati. Niente vacanze di Natale anticipate a scuola: la precisazione del Ministro Bianchi. La previsione di Pregliasco: "A questo ritmo avremo 30mila contagi e zone arancioni a Natale". In Austria finito il lockdown per non vaccinati. Nel Regno Unito nuova spinta allo smart working, il premier Boris Johnson ha invitato i cittadini over 18 a fare al più presto la terza dose di vaccino contro la "nuova ondata di marea".

