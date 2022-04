Covid, le news di oggi, Ricciardi: “Autunno difficile, serve nuova dose di vaccino per tutti”. Scoperta in Italia nuova sotto-variante di Omicron, si chiama BA.2.3

"La pandemia di COVID-19 ha messo alla prova i sistemi sanitari, ponendo un enorme onere per gli operatori sanitari in tutta la regione. Tutti questi dipendenti hanno dovuto compiere sforzi straordinari per far fronte a innumerevoli casi di infezioni e ricoveri, mettendo a rischio la propria vita. Come piccolo segno di gratitudine personale, ma anche a nome dell'ufficio che rappresento (Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa) e a nome di tutti gli uffici locali dell'OMS, per il continuo impegno degli operatori sanitari nel migliorare la vita e il benessere degli la regione europea dell'OMS, voglio passare loro questa valutazione attraverso il vostro Ministero", così il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Hans Kluge, ha elogiato l'Albania per a gestione della pandemia covid consegnando anche un premio alla ministra della Salute e della Protezione sociale, Ogerta Manastirliu,