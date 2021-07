Rimangono alti i contagi giornalieri da coronavirus in Italia anche sei i decessi no stano seguendo lo stesso andamento. L’ultimo bollettino del Ministero della salute riporta 1.391 casi su 143.332 tamponi e 7 morti per Covid con un aumento del tasso di positività che ormai si avvicina a 1. Salgono così a 4.271.276 i contagi dall'inizio della pandemia nel nostro Paese. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 143.332 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività si assesta così allo 0,97%. I casi attuali sono 41.081 (+66) mentre i guariti sono 4.102.420 (+1.318). La Regione con più casi giornalieri è stata la Lombardia. Il dettaglio dei contagi dell'ultima giornata regione per regione:

Lombardia: +250

Veneto: +125

Campania: +169

Emilia-Romagna: +93

Piemonte: +47

Lazio: +164

Puglia: +34

Toscana: +87

Sicilia: +183

Friuli-Venezia Giulia: +6

Marche: +39

Liguria: +26

Abruzzo: +25

P.A. Bolzano: +9

Calabria: +54

Sardegna: +52

Umbria: +6

P.A. Trento: +6

Basilicata: +5

Molise: +7

Valle d'Aosta: +2

I focolai di contagio in Italia continuano a salire e riguardano tutte le regini da nord a sud, lo conferma la cartina pubblicata dall’Iss nel documento esteso di Monitoraggio settimanale. Il Covid non solo non lascia il paese come sperato, ma anzi torna a crescere in modo deciso per effetto soprattutto della variante Delta, in particolare colpendo le fasce giovani, i non vaccinati o quelli con una sola dose, ma le vittime continuano a diminuire. “L’ampia distribuzione dei nuovi casi sul territorio nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro paese”, riferisce il documento pubblicato sul sito Epicentro dell’Iss. Prosegue la campagna vaccinale con oltre 57,6 milioni di vaccini somministrati e quasi 23,8 milioni di italiani immunizzati. Nel mondo oltre 186 milioni di casi e oltre 4 milioni di morti covid. La variante delta fa crescere i contagi ovunque ma i decessi rimangono limitati.