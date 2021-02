"La terapia più efficace contro l'aumento di casi Covid sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia: il Paese è in grave sofferenza con milioni di persone in stato di assoluta precarietà e il governo non è in grado di supplire alle necessità. Le riaperture che si stanno autorizzando comportano un rischio relativo". Lo ha detto in una intervista a Repubblica Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, aggiungendo: "Sarebbe possibile aprire i ristoranti la sera se solo fossimo in grado di garantire un rigoroso meccanismo di controlli cosa che fino ad ora non è stato. Immaginate cosa può succedere se riaprono i ristoranti la sera ai Navigli o a Trastevere, ma c'è anche un'altra Italia che non può essere penalizzata". Infine: "Quello che chiederei al governo è un controllo efficace del territorio almeno per i prossimi due o tre mesi, con il contributo anche dell'Esercito, forze dell'ordine, polizia locale che stanno già facendo un lavoro straordinario. Basta vedere una divisa che agisca nei luoghi a rischio per scongiurare comportamenti irresponsabili".