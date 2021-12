Covid, le notizie di oggi, Iss: “Con terza dose immunizzazione del 93%”. Domani prenotazioni vaccini bimbi 5-11 anni

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi domenica 12 dicembre. Secondo l'Iss, l'efficacia del vaccino negli immunizzati con terza dose è del 93%. Le difese contro il Coronavirus diminuiscono all'84% dopo 5 mesi. Il rischio di morte per i no-vax è 16 volte più alto rispetto a quello per i non vaccinati. Da lunedì la Calabria passa in zona gialla. Sette regioni e province autonome hanno superato soglia di allerta del 10% per occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva. Iniziano domani lunedì 13 dicembre le prenotazioni per i vaccini ai bimbi nella fascia 5-11 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21.042 casi di Coronavirus in Italia con 96 decessi. Il tasso di positività si attesta al 3,7%.

A New York torna l'obbligo delle mascherine al chiuso. In Australia manifestazioni contro le restrizioni anti-Covid. Altri 633 casi di variante Omicron sono stati registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, circa il 50% rispetto al giorno precedente.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti