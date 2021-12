Covid Campania, 1.531 contagi e 2 morti: bollettino di domenica 12 dicembre 2021 Sono 1.531 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 5% , 23 nuovi ricoveri in appena 24 ore: sono 394 i pazienti Covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.531 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 30.918 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Grosso balzo in avanti del tasso di positività, che ha raggiunto il 4,95% nelle ultime 24 ore, più del doppio della media nazionale. Sono invece due i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno.

Aumentano considerevolmente invece le persone ricoverate per Covid: sono 394 nell'ultima rilevazione pubblicata quest'oggi, +23 rispetto a 24 ore fa. Un ricovero all'ora: rispetto a ieri, le persone in terapia intensiva passano da 26 a 29 (+3), mentre nei reparti di degenza ordinari ci sono 365 persone rispetto ai 345 di ieri (+20). Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 365

Intanto, dal 16 dicembre via alla vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni mentre proseguono le terze dosi per chi aveva completato il ciclo vaccinale sei mesi fa. Ma non mancano criticità legate a chi, nonostante tutto, continua ad andare contro le regole: tra i casi più eclatanti, il positivo a Covid trovato a prendere il caffè al bar invece di essere in isolamento domiciliare. E le Asl fanno sapere che in Campania sono oltre tremila bambini con il Covid nella fascia tra 5 ed 11 anni, tra cui alcuni finiti in gravissime condizioni ed intubati in terapia intensiva.