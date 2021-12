Positivo al Covid, ma col green pass, si siede al bar in Tangenziale: denunciato Il 45enne doveva essere in quarantena a casa, in quanto contagiato dal 6 dicembre. Sanificata l’area di servizio.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Polizia Stradale di Fuorigrotta ha denunciato un uomo di 45 anni che si era seduto al tavolino di un bar di un’area di servizio della Tangenziale di Napoli nonostante fosse positivo al Covid19. L'uomo ai controlli sul green pass rafforzato è risultato in possesso di una certificazione sanitaria valida in Italia ed in Europa, ma da ulteriori verifiche è emerso che si sarebbe dovuto trovare in quarantena a casa, perché contagiato dal Coronavirus dallo scorso 6 dicembre. L'uomo, insomma, per le normative sul Covid, non sarebbe potuto uscire di casa, fino alla completa guarigione. Una misura presa dal governo per evitare il diffondersi del contagio.

Sanificata l'area di servizio

Per questi motivi, l’uomo di 45 anni è stato denunciato per non aver rispettato l’obbligo della permanenza presso il luogo dove era stato posto in isolamento e l’autovettura sulla quale viaggiava è stata sequestrata amministrativamente ai fini della confisca. Inoltre, è stato interdetto l’accesso al locale commerciale dell’area di servizio interessata ed il gestore ha provveduto a far sanificare i locali. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19. Gli operatori hanno sottoposto al controllo del green pass rafforzato il 45enne seduto al tavolino dell'area di servizio. Il quarantacinquenne doveva però trovarsi in stato di isolamento domiciliare poiché positivo al Covid-19 da lunedì scorso e non poteva certamente andare in giro, né tantomeno fermarsi all'area di servizio della Tangenziale, luogo pubblico frequentato da tante persone.