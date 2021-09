Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccino, verso estensione dell’obbligo a tutti i lavoratori. Manifestazioni no Green pass in tutta Italia

Le ultime notizie di oggi sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su Green pass e vaccini di oggi, sabato 11 settembre 2021. Secondo il bollettino di ieri ci sono stati in nel nostro Paese 5.621 contagi e 62 morti. Tasso di positività al 2%. Calano terapie intensive (-10) e ricoveri ordinari (-66), giù Rt ed incidenza per il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Il Governo al lavoro sull'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori. Manifestazioni no-vax/pass sono previste oggi a Roma e in altre città italiane. Scontro sul rientro a scuola tra ministero e Presidi. Università, la ministra Messa: "Multa per gli studenti che non hanno il certificato verde". Intanto, prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 80.568.881 dosi, mentre 39.691.397 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 73,49% della popolazione over 12.

Nel mondo 223.851.538 contagi e 4.616.874 decessi. Negli Usa il presidente Biden ha usato toni duri contro i no vax: obbligo per i lavoratori federali e per quelli della aziende con oltre 100 dipendenti.

