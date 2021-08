Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Sileri: “Siamo già alla quarta ondata”. Green pass, locali non obbligati a controllare i documenti

Sono in aumento nell'ultima giornata il numero dei contagi giornalieri da coronavirus in Italia e aumentano anche i ricoveri per covid. Nell'ultimo bollettino sono stati registrati nuovi 5.636 contagi mentre i morti covid sono stati 31. Si segnala anche un aumento del numero di pazienti Covid ricoverati in ospedale in area medica che in totale 2.880 (+94 . I posti letto occupati in terapia intensiva invece sono stabili. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 203.511 test, tra tamponi antigenici e molecolari: il tasso di positività si attesta quindi al 2,8%. La Regione in cui si registrano più contagi giornalieri è la Sicilia. Il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +637

Veneto: +587

Campania: +369

Emilia-Romagna: +661

Piemonte: +151

Lazio: +554

Puglia: +208

Toscana: +665

Sicilia: +822

Friuli-Venezia Giulia: +48

Marche: +151

Liguria: +135

Abruzzo: +120

P.A. Bolzano: +31

Calabria: +104

Sardegna: +303

Umbria: +115

P.A. Trento: +29

Basilicata: +24

Molise: +10

Valle d'Aosta: +11

Aumentano i ricoveri in ospedale dove particolarmente critici sono i dati in Sardegna e Sicilia ma nessuna Regione passerà in zona gialla almeno fino al 23 agosto. Non vaccinato il 90% dei pazienti in rianimazione. Sul green pass il Viminale chiarisce che "I titolari delle attività possono chiedere i documenti" ma non sono obbligati. La campagna vaccinale raggiunge quota 72 milioni e mezzo di vaccinazioni mentre sono 34,8 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo quasi 204 milioni di casi e 4,3 milioni di morti, calano i contagi nel Regno Unito mentre in Spagna dopo un mese calano i ricoveri in terapia intensiva.