Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, in Italia immunizzato l’80% degli over 12. Caos no Green pass a Roma, Draghi: “Intimidazioni inaccettabili”

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Ieri sono stati registrati 2.748 contagi su 344.969 tamponi e 46 morti per Coronavirus. È quanto è emerso dal bollettino del Ministero della salute. Il tasso di positività si attesta all'0,8% (-0,3%), ricoveri in area medica e terapia intensiva in calo. Tutte le regioni in zona bianca, inclusa la Sicilia. Ecco. di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +449

Veneto: +350

Campania: +269

Emilia-Romagna: +267

Lazio: +230

Piemonte: + 196

Sicilia: +283

Toscana: +229

Puglia: +118

Friuli-Venezia Giulia: + 56

Marche: +49

Liguria: +65

Abruzzo: +48

Calabria: +136

P.A. Bolzano: +54

Sardegna: +19

Umbria: +41

P.A. Trento: +22

Basilicata: +26

Molise: +1

Valle d'Aosta: +8

Caos no vax a Roma, assalita la sede della Cgil a margine di una manifestazione contro il Green pass. Oggi tutte le sedi del sindacato saranno aperte e un'assemblea è prevista davanti a quella nazionale. Draghi: "Intimidazioni inaccettabili". Landini parla di "atto di squadrismo fascista", solidarietà anche da Mattarella. Intanto, oltre l'80% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale: raggiunto l'obiettivo fissato dal commissario straordinario Figliuolo, il quale ha annunciato che hub e centri vaccinali continueranno intanto ad essere utilizzati per la somministrazione della terza dose disponibile per tutti gli over 60 e per i fragili di tutte le età oltre che per gli immunodepressi, i trapiantati, gli over 80, gli ospiti delle Rsa e il personale sanitario.

Nel mondo 237.585.783 contagi dall'inizio della pandemia e 4.847.812 morti. Ancora record di decessi in Russia.