Coronavirus, le notizie 2 ottobre 2021: migliora la situazione negli ospedali, pillola anti Covid di Merck dimezza rischio ricovero

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.405 casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 3.804 del giorno precedente. Sono questi i dati che emergono dal bollettino di ieri, venerdì 1 settembre, pubblicato dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale così a 4.675.758. I decessi per covid dell'ultima giornata sono stati invece 52, per un totale di 130.973 morti dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia.Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 293.469 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta all'1,2% (-0,1%). Gli attualmente positivi sono ora 93.652 (-656). I guariti totali invece salgono a 4.451.133 (+4.007).

Questa la situazione regione per regione:

Lombardia: +383

Veneto: +349

Campania: +286

Emilia-Romagna: +351

Lazio: +289

Piemonte: +156

Sicilia: +434

Toscana: +255

Puglia: +172

Friuli-Venezia Giulia: +83

Marche: +94

Liguria: +87

Abruzzo: +56

Calabria: +150

P.A. Bolzano: +67

Sardegna: +77

Umbria: +25

P.A. Trento: +32

Basilicata: +39

Molise: +4

Valle d'Aosta: +12