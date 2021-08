Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, ipotesi Green pass valido 12 mesi e obbligo esteso. Sicilia e Sardegna a rischio zona gialla

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 26 agosto. Secondo il bollettino di ieri, sono stati registrati 7.548 contagi e 59 morti per Covid nelle ultime 24 ore. I test effettuati sono stati 244.420, con il tasso di positività che si attesta al 3,1% (+0,8%). Sicilia in zona gialla da lunedì, a rischio anche la Sardegna. Prosegue il dibattito sull'estensione della validità del Green pass a 12 mesi, su cui il Cts deciderà venerdì, e sull'obbligo vaccinale. Caos scuola, i presidi: "Su Green pass siamo in alto mare, meglio l'autocertificazione". Dal primo settembre certificazione obbligatoria su treni, aerei e navi. Sulla terza dose di vaccino, il ministro Speranza ha spiegato che si farà a partire dai più fragili: immunodepressi, trapiantati e over 80. Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 76.205.355 dosi, 36.869.676 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 68,26% della popolazione over 12.

Nel mondo 213.866.744 contagi e 4.463.127 morti. In Israele quasi 10mila casi per il secondo giorno consecutivo, picco di mille casi in Australia, mai così tanti. Allerta in Florida (Usa): mai così tanti ricoveri dall'inizio della pandemia a causa della variante Delta. In Francia dal 12 settembre al via terza dose in case di cura. Il Giappone sospende uso di oltre 1 milione di dosi di vaccino Moderna per "lotti contaminati"

