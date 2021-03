L’Italia si appresta a diventare sempre più rossa: più di metà del Paese diventerà zona rossa da lunedì 15 marzo, dopo l’ordinanza del ministero della Salute, Roberto Speranza, che decreta la fascia di massimo rischio per Lombardia, Piemonte, Trento, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Marche. Restano in rosso anche Campania e Molise. Tutte le altre Regioni, tranne la Sardegna che resta in bianco, diventano arancioni. Il bollettino di ieri, venerdì 12 marzo, sul Covid-19 evidenzia che in Italia sono stati 26.824 i nuovi contagi da Coronavirus, su un totale di 369.636 test effettuati, con un tasso di positività al 7,25%, in aumento rispetto al giorno precedente. I morti sono stati 380 nelle ultime 24 ore, per un totale di 101.564 decessi. Ecco l’aumento giornaliero dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +6.262

Veneto: +1.932

Piemonte: +2.929

Campania: +2.644

Emilia Romagna: +3.477

Lazio: +1.757

Toscana: +1.304

Sicilia: +679

Puglia: +1,774

Liguria: +406

Friuli Venezia Giulia: +971

Marche: +874

Abruzzo: +515

Sardegna: +106

P.A. Bolzano: +147

Umbria: +219

Calabria: +305

P.A. Trento: +281

Basilicata: +144

Molise: +72

Valle d'Aosta: +28

Il governo Draghi ha approvato il nuovo decreto Covid: arriva una stretta a partire da lunedì 15 marzo, quando tutta l’Italia sarà almeno in zona arancione, tranne la Sardegna (che resta bianca). Per Pasqua le restrizioni saranno ancora maggiori, con la zona rossa nazionale per il 3, il 4 e il 5 aprile, cioè sabato, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta. Saranno comunque consentite, in questi tre giorni, le visite a parenti e amici per un massimo di due persone. Visite vietate in zona rossa dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata di 6 aprile: saranno consentite solamente nelle zone arancioni. Il decreto introduce un nuovo automatismo per l’ingresso in zona rossa: nei territori dove l’incidenza supera i 250 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni l’ingresso nella fascia di rischia maggiore diventa automatico.

I casi di Coronavirus nel mondo raggiungono i 119 milioni, con oltre 2 milioni e mezzo di morti. Negli Stati Uniti sono state somministrate più di 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid: più di un adulto su quattro ha già ricevuto la prima dose, con il 13,5% degli americani che è già stato immunizzato con anche il richiamo della seconda dose. Oggi attesa l'autopsia sul militare morto che ha portato alla sospensione precauzionale della somministrazione di un lotto del vaccino AstraZeneca, intanto Ema e Oms assicurano che non ci sono nessi tra i decessi e il vaccino.