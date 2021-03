Sono 5.809 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 59.378 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a sabato 13 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Diminuiscono i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 6.262 casi su 60.954 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.288.380 tamponi tra test molecolari e antigenici. Diminuiscono anche i decessi: da ieri ne sono stati registrati altri 66, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 29.159 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 89.

Aumentano i ricoveri negli ospedali della Lombardia

Continua a peggiorare la situazione negli ospedali lombardi, nel pieno della terza ondata della pandemia. Salgono in modo significativo i ricoveri in ospedale: sono 6.068 (più 159) le persone ricoverate con sintomi nei reparti Covid (ieri erano 5.909). Aumenta anche il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 694, 27 in più rispetto a ieri quando erano 667 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale539.052, 3.975 in più nelle ultime 24 ore.

I contagi nelle province Lombarde

La mappa relativa ai nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde continua a fotografare una situazione difficile soprattutto nel Milanese e nel Bresciano, dove nelle ultime settimane si è concentrato il maggior numero di contagi. Sono 1.426 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano e 869 in provincia di Brescia. Per quanto riguarda le altre province, sono 750 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 349 in quella di Varese, 378 in quella di Como e 421 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 438 nuovi contagi, mentre sono 246 quelli a Lecco e 84 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 332, in provincia di Mantova ci sono stati 326 casi, 90 casi infine in provincia di Sondrio.

Firmata l'ordinanza, Lombardia in zona rossa dal 15 marzo

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che pone la Lombardia in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo. La decisione è stata presa sulla base dei dati analizzati nel consueto monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e della Cabina di regia, che ha evidenziato dati in peggioramento per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia: l'indice di contagio Rt è pari a 1,3, l'incidenza di positivi in una settimana su 100mila abitanti è pari a 306 e le percentuali di occupazione di posti letto in terapia intensiva e reparti ordinari sono tutti oltre le soglie di allarme. La Lombardia resterà in zona rossa per almeno 15 giorni.