Sono 2.940 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 27.263 tamponi analizzati, di cui 4.516 antigenici. Il tasso di positività è quindi del 10,78%. Si registrano purtroppo anche 23 decessi, dei quali 20 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Regione Campania, diffusi oggi, sabato 13 marzo 2021, e aggiornati alla mezzanotte di ieri. Dei 2.940 nuovi casi, 390 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Resta alto il numero dei sintomatici, 693, mentre gli asintomatici sono 1.857. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.

Per effetto dei nuovi contagi, il totale dei positivi in Campani dall'inizio della pandemia, ormai più di un anno fa, sale a quota 301.173 (di cui 10.383 antigenici), mentre sono 3.228.749 i tamponi analizzati (di cui 159.286 antigenici)​. I morti sono 23, che portano il totale dei deceduti a 4.655, mentre i guariti del giorno sono 1.689, con un totale di guariti di 200.386.

Il report posti letto su base regionale:

Di seguito il report dei posti letto disponibili attivabili e di quelli occupati in Regione Campania. In 24 ore si registra un picco di ricoveri in degenza ordinaria, che salgono di 45, mentre un solo posto in più è occupato in terapia intensiva.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 150 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.547 (+45)

** Posti letto Covid e Offerta privata.