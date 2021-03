Ultimo weekend in zona gialla per i cittadini di Roma e del Lazio prima del passaggio in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo. E così migliaia di persone hanno sfruttato il bel tempo per una passeggiata per le vie del centro storico della Capitale o sul litorale. A piazza del Popolo sono state montate alcune transenne per permettere di gestire l'afflusso delle persone in via del Corso e in generale nelle vie del Tridente. Gli accessi sono sorvegliati dai volontari della protezione civile, dagli uomini dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza e della polizia locale di Roma Capitale.

Chiuse Fontana di Trevi e via del Corso

Gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi hanno disposto la chiusura dell'area della Fontana di Trevi a causa della presenza di un gran numero di persone. Disposta anche la chiusura al traffico pedonale di via del Corso, da largo Goldoni a Largo Chigi.

Anche i ristoranti fanno segnare il tutto esaurito. Sono tantissime le prenotazioni, infatti, per mangiare fuori a pranzo tra oggi e domani. "Oggi tutto esaurito in tanti ristoranti romani. E anche domani ci sono ottime prospettive, in quanto è slittata anche la domenica ecologica. La sensazione è che la gente stia cercando di fare in questi due giorni quello che non potrà più fare in zona rossa. Si rischia si facciano più danni così…", ha dichiarato il presidente della Fiepet Confesercenti Roma Claudio Pica. Secondo una stima di Coldiretti la zona rossa costerà a bar, ristoranti e pizzerie oltre 50 milioni di euro di mancati incassi solo a Roma e nel Lazio con perdite che superano il 70 per cento. Una perdita che supera i 150 milioni di euro se si prendono in considerazione anche le restrizioni annunciate per Pasqua.

Folla anche sul litorale per l'ultimo weekend ‘giallo'

L'ultimo weekend ‘giallo' ha fatto segnare un buon afflusso di persone anche sul litorale romano, con ristoranti e chioschi sulla spiaggia affollati anche se, riporta l'agenzia Ansa, meno rispetto agli scorsi fine settimana. Domani, tra l'altro, il sole potrebbe essere coperto da qualche nuvola e le temperature dovrebbero abbassarsi, quindi è possibile che meno romani scelgano di muoversi verso il mare.