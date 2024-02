Congresso Forza Italia oggi a Roma, le notizie in diretta e il programma: il primo vertice senza Berlusconi

Oggi, sabato 24 febbraio 2024, si svolge il congresso nazionale di Forza Italia. L'evento inizierà alle ore 9 con l'apertura dei lavori e dei seggi elettorali, mentre il dibattito partirà alle 9.30 e sarà trasmesso in streaming sui canali social del partito. Nel pomeriggio, sarà proclamato il nuovo segretario del partito, che – si può già dire – sarà certamente Antonio Tajani, ma anche dei quattro vicesegretari. Tra gli altri interventi ci sarà quello di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo ed esponente del Partito popolare europeo, di cui fa parte anche Forza Italia. Il congresso ha avuto il via già ieri, con le prime fasi del dibattito. Proprio oggi si svolge anche il congresso organizzato da +Europa per costruire una lista unica per gli Stati Uniti d'Europa, in vista delle elezioni europee di giugno.

