"Il generale libico Khalifa Haftar è morto, lo confermano fonti diplomatiche": lo scrive ‘The Lybia Observer' in un tweet. Una comunicazione analoga, senza indicazioni di fonti, è stato pubblicato dal sito Libyan Express. In quest’ultimo caso però viene precisato che il comandante dell'Esercito Nazionale libico, 74 anni, è deceduto nell'ospedale parigino dove era stato ricoverato da circa una settimana per un'emorragia cerebrale. La notizia è stata confermata da fonti delle autorità di Tripoli all'agenzia di stampa russa Ria. Tra i primi ad annunciare la dipartita del generale è stato su Twitter il deputato egiziano Mostafa Bakry. L'uomo che controllava la Cirenaica, ed il principale oppositore del Governo di accordo nazionale di Tripoli, sarebbe rimasto vittima di un ictus.

In realtà da giorni si inseguiva la notizia di un suo malore. Informazione prima smentita poi confermata: il comandante delle forze armate fedeli al Parlamento di Tobruk si trovava ricoverato all’ospedale Val de Grace nella capitale francese dallo scorso 5 aprile. Il portavoce delle forze di Haftar nell’est del paese, Ahmed Al-Mismari, aveva però smentito il peggioramento delle condizioni di salute del generale. “Tutte le notizie sono false. Il comandante Haftar è in eccellenti condizioni e sta seguendo da vicino le operazioni militari in corso”, aveva detto Al-Mismari. Secondo un'altra fonte dell'entourage di Haftar, citata dal sito di Rfi Afrique, il generale era affetto da un cancro già da diversi mesi e si era recato regolarmente in Giordania per curarsi.

Khalifa Belqasim Ḥaftar era nato a Agedabia, nel 1943. Era stato tra i generali di Muammar Gheddafi nella guerra contro il Ciad. Nel 1987, durante il conflitto, cadde prigioniero nel corso della battaglia di Ouadi-Doum. Tornò libero nel 1990 sotto la protezione degli Stati Uniti, dove poi trascorse quasi 20 anni, ottenendo anche la cittadinanza americana. Alcune voci dicevano che fosse un agente della Cia, ma lo stesso generale ha sempre smentito. Nel 2011 è rientrato in Libia per sostenere l'insurrezione contro il regime di Gheddafi. Provò anche a diventare il capo militare della rivolta, ma il Consiglio nazionale di transizione lo fermò. Abd al-Fattah Yunis divenne comandante in capo delle forze armate ribelli, Omar al-Hariri fu Capo di Stato Maggiore di Yunis, e Haftar si accontentò di essere il numero 3 della gerarchia dell'esercito, col grado di tenente generale.