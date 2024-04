Attacco Iran-Israele, news in diretta. ONU: “Medio Oriente su orlo del baratro”. Wsj: “Lancio non riuscito per metà missili di Teheran”

Le ultime notizie in diretta sull'attacco dell'Iran a Israele con centinaia di missili e droni e gli aggiornamenti sulla guerra in Medio-Oriente. Tel Aviv: "Abbattuto il 99% dei droni iraniani, non ci sarà una nostra reazione immediata". Il G7, riunitosi ieri in video conferenza, chiede di non acuire le tensioni. Oggi vertice dei ministri UE.

Teheran, in una lettera alle Nazioni Unite: "Se il regime israeliano dovesse commettere nuovamente un'aggressione militare, la risposta dell'Iran sarà sicuramente più forte e più risoluta". Il segretario generale dell'Onu condanna attacco Iran ma bacchetta Israele: "È il momento di allentare la tensione".

07:51 Il video dell'esercito israeliano: le difese aeree abbattono i droni iraniani L'esercito israeliano (IDF) ha diffuso un filmato domenica in cui si dice che i suoi aerei da combattimento intercettano veicoli aerei senza pilota e missili da crociera lanciati dall'Iran verso Israele. Reuters non è stata però in grado di verificare in modo indipendente il luogo o la data in cui sono stati girati i video. A cura di Ida Artiaco 07:46 Pechino invita a "massima calma e moderazione" dopo attacco Iran La Cina ha prima definito l'attacco di Israele all'ambasciata iraniana in Siria "estremamente feroce" e ha espresso, poi, "profonda preoccupazione" per la ritorsione dell'Iran contro Israele, sollecitando la "massima calma e moderazione" a tutte le parti coinvolte. È la posizione di Pechino ribadita durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sull'attacco iraniano. Il numero due della rappresentanza permanente cinese, Dai Bing, ribadito la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza, rilevando che la "catastrofe umanitaria è da considerare inaccettabile". A cura di Ida Artiaco 07:41 Guterres (ONU): "Medio Oriente sull'orlo del baratro" Il Medio Oriente "è sull'orlo del baratro" e le popolazioni della regione si trovano ad affrontare il pericolo reale di un conflitto devastante su vasta scala. È l'allarme lanciato dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres durante la riunione del Consiglio di sicurezza di ieri sera. In questo contesto, Guterres ha invitato i paesi a ridurre le tensioni nella regione e ha chiesto loro di esercitare la massima moderazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha quindi esortato tutti i paesi a evitare qualsiasi uso della forza contro le missioni diplomatiche e altri Stati. "Il principio di inviolabilità delle missioni diplomatiche e del personale diplomatico e consolare deve essere rispettato in tutti i casi in conformità con il diritto internazionale", ha affermato Guterres riguardo all'attacco del 1 aprile al consolato iraniano a Damasco. Inoltre, Guterres ha ricordato a tutti gli Stati membri che "la Carta delle Nazioni Unite vieta l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato". A cura di Ida Artiaco 07:38 Comando centrale Usa: "Distrutti ieri 80 droni e 6 missili lanciati da Iran e Yemen" "Tra il 13 e il 14 aprile le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), supportate dai cacciatorpediniere del comando europeo degli Stati Uniti, hanno ingaggiato e distrutto con successo più di 80 veicoli aerei senza equipaggio di attacco unidirezionale e almeno sei missili balistici destinati a colpire Israele provenienti dall'Iran e dallo Yemen". Lo riferisce lo stesso Centcom in un post su X. "Ciò include un missile balistico sul suo veicolo di lancio e sette Uav distrutti a terra nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi, sostenute dall’Iran, prima del loro lancio. Il continuo comportamento senza precedenti, sconsiderato dell’Iran mette in pericolo la stabilità regionale e la sicurezza degli Stati Uniti e delle forze della coalizione. Il Centcom rimane nella posizione di sostenere la difesa di Israele contro queste pericolose azioni dell'Iran. Continueremo a lavorare con tutti i nostri partner regionali per aumentare la sicurezza regionale", si legge nel comunicato pubblicato sulla piattaforma social. A cura di Ida Artiaco 07:34 Ripresi i voli negli aeroporti di Teheran L'agenzia di stampa iraniana Tasnim afferma che gli aeroporti della capitale Teheran hanno ripreso i voli lunedì alle 6 di stamattina ora locale. Gli scali Imam Khomeini e Mehrabad avevano sospeso le loro operazioni in seguito all'attacco dell'Iran a Israele. A cura di Ida Artiaco 07:31 Idf: "Intercettato un drone in arrivo nel Paese da est" L'aviazione israeliana ha intercettato, durante la notte un drone che si avvicinava al Paese da est. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui il drone è stato monitorato costantemente dall'Idf e non ha mai posto "una minaccia" e per questo non sono suonate le sirene di allarme. A cura di Ida Artiaco 07:28 Wsj: "Lancio non riuscito per metà missili Iran su Israele" Secondo funzionari statunitensi citati dal Wall Street Journal, per metà dei missili balistici dell'Iran contro Israele il lancio non è riuscito o sono caduti prima di raggiungere l'obiettivo. Secondo Israele, Teheran ha lanciato più di 170 droni carichi di esplosivo, circa 120 missili balistici e circa 30 missili da crociera, quasi tutti sono stati intercettati. A cura di Ida Artiaco 07:22 Le ultime notizie di oggi sull'attacco dell'Iran contro Israele Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran a Israele nella notte tra sabato e domenica scorsi. Teheran, in una lettera alle Nazioni Unite afferma: "Se il regime israeliano dovesse commettere nuovamente un'aggressione militare, la risposta dell'Iran sarà sicuramente più forte e più risoluta". Il segretario generale dell'Assemblea, Antonio Guterres, condanna attacco Iran ma bacchetta Israele: "È il momento di allentare la tensione". Intanto, anche il presidente Usa Biden frena la risposta di Israele all'attacco dell'Iran. Il ministro Piantedosi ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, coi vertici delle forze di polizia e dell'intelligence. Previsto per oggi anche vertice dei ministri UE. A cura di Ida Artiaco