"Salvini non ha idee destrorse, è un fascista. E sono ben contento che non partecipi alla festa della Liberazione". È lo sfogo di Gino Strada, fondatore di Emergency, al corteo di Milano per il 25 aprile. Il ministro degli Interni ieri si è recato a Corleone, per un evento contro la mafia, dichiarando che la manifestazione nel Paese siciliano non era in contrasto con le celebrazioni per l'anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Anche se in passato, anche in un'intervista a Fanpage.it, il ministro degli Interni aveva dichiarato di non riconoscersi nei valori dell'antifascismo, visto che chi difende quei principi poi impedisce agli avversari di intervenire nei comizi in piazza. "Oggi non sono anti, oggi sono pro", aveva detto il vicepremier leghista.

"Questa festa ha un'importanza particolare visto il clima che c'è in Italia, Al governo ci sono dei fascisti, mi sembra il caso di ribadire con forza che ci sono altri valori, che non sono i loro. Credo che questa risposta sia positiva. Mi auguro che molta più gente in Italia decida di mobilitarsi, perché questa situazione è pericolosa", ha aggiunto ai cronisti il fondatore di Emergency.

"Di Salvini non penso niente, spero solo che si tolga dai coglioni, ha detto Gino Strada con tono sprezzante, dichiarandosi contento per la sua assenza dalle celebrazioni – È un fascista e vuoi che festeggi il 25 aprile?", ha concluso.