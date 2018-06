Ha lasciato i suoi figli di 6 e 10 anni a dormire in auto mentre con gli amici si divertiva a ballare in un pub. Per questo è finita nei guai una mamma pugliese di 39 anni, condannata a un anno di reclusione con l’accusa di abbandono di minori, nel processo penale con il giudice della prima sezione, Bianca Maria Todaro. La donna inoltre è stata condannata a risarcire in sede civile l'ex marito ed i due figli (parti civili con l’avvocato Anna Maria Ciardo), nonché a versare loro intanto una provvisionale di mille euro.

I fatti risalgono al 2012: l'ex marito della donna aveva denunciato la ex coniuge sostenendo che lei si portasse dietro spesso i figli durante le sue uscite con gli amici per i locali del litorale jonico, lasciandoli però in macchina. A quel punto, gli inquirenti hanno organizzato dei veri e propri servizi di appostamento per capire se quell’uomo raccontasse la verità o se volesse semplicemente mettere in cattiva luce la donna. E in effetti, secondo quanto hanno potuto verificare, la mamma sarebbe uscita la sera portandosi dietro i bambini e lasciandoli dormire in macchina per ben 3 sere. Dovranno ora passare due mesi per il deposito delle motivazioni della sentenza e la donna potrà rivolgersi in appello.