"Le polpette svedesi sono in realtà basate su una ricetta che il Re Carlo XII ha portato dalla Turchia agli inizi del XVIII secolo". Un annuncio un po’ a sorpresa quello che riguarda direttamente Ikea, pubblicato dall’account Twitter ufficiale della Svezia (Sweden.se): le famose polpette svedesi che sono uno dei principali piatti tradizionali del paese, in realtà sono turche. Il tweet è diventato immediatamente virale: 20mila “like”, oltre 7.500 condivisioni e 500 risposte. “Tutta la mia vita è una bugia” ha twittato un follower svedese per poi essere rincuorato – sempre ironicamente – dal social media manager del suo paese: “Non essere così severo con te stesso. La vita comincia adesso”.

La storia delle polpette "turche"

La notizia è stata subito ripresa dai media nazionali e internazionali che hanno raccolto le diverse reazioni: incredulità da parte degli svedesi, rivalsa e soddisfazione sul versante turco. La Bbc, inoltre, citando l’agenzia turca Anadolu, sostiene che gli studi della professoressa Annie Mattson, ricercatrice all’Università di Uppsala, hanno confermato che re Carlo, che regnò dal 1697 al 1718 e trascorse alcuni anni in esilio nell’Impero ottomano all’inizio del XVIII secolo, portò altri prodotti in Svezia, compresi i chicchi di caffè e il cavolo stufato. A dare supporto a questa teoria, inoltre, ci sarebbe un antico libro di ricette svedesi del 1737 in cui verrebbe confermata l’origine turca delle famose polpette. Va però specificato che la ricetta delle polpette turche è un po’ diversa da quella delle svedesi: le prime sono fatte con agnello macinato, cipolle, uova, pan grattato e prezzemolo. L’attuale versione delle polpette dell’Ikea spesso contiene carne di maiale e prevede anche che siano immerse nel sugo.