OBI, nata nel 1970 in Germania, è oggi una delle più grandi catene specializzate nella vendita di articoli per il bricolage e per il giardinaggio. Presente in ben 13 Paesi europei, ha sul territorio italiano 56 punti vendita dislocati tra Nord e Centro. L'azienda è tutt'ora in costante espansione ed è alla ricerca di nuovo personale da assumere; tra laureati e diplomati, professionisti e giovani senza esperienza, addetti alla vendita e front office, le figure ricercate sono altamente differenziate.

Le opportunità d'impiego ed il recruiting

Queste alcune delle posizioni aperte: Addetto al box informazioni (Milano e Ravenna – Part Time). La risorsa selezionata sarà responsabile della gestione delle chiamate in arrivo, dell'accoglienza del cliente aiutandolo ad orientarsi all'interno del negozio, oltre a doversi occupare di tutti gli eventuali reclami. I requisiti richiesti sono: precedente esperienza nel front office, buona presenza, competenze amministrative nel settore fatturazione e disponibilità a brevi trasferte durante il periodo di formazione; Addetto rifornimento scaffali (Verona – Part Time). Il candidato ideale ha una predisposizione fisica alla gestione di carichi pesanti, attitudine al lavoro di squadra e propensione al lavoro su turni. Si occuperà del corretto rifornimento dei prodotti nei diversi reparti e si assicurerà della pulizia della corsia dopo la sistemazione delle merci; Addetti alla vendita nei reparti arredo bagno, illuminazione, ferramenta, edilizia, giardinaggio, decorazioni e casalinghi (Verona, Treviso, Parma, Cuneo, Perugia, Milano, Ravenna, Roma, Brescia, Como). Il personale deve possedere un diploma tecnico, precedente esperienza di almeno un paio d'anni nel ruolo, conoscere il pacchetto Office ed essere disponibile a lavorare su turni dal lunedì alla domenica; Stage area selezione, formazione e sviluppo di sede (Prato). Il tirocinio prevede un inserimento in azienda per 6 mesi ed un rimborso spese di 500 euro più un buono pasto di 5,16 euro per ogni giorno di lavoro. La selezione è rivolta ai laureati con buona conoscenza dell'inglese e di Excel, che andranno ad occuparsi delle attività di pianificazione e progettazione delle sessioni formative, dello screening dei curriculum e dei colloqui di assunzione.

Per l'apertura di un nuovo punto vendita a Triste si ricercano inoltre: Addetti alla vendita ed al ricevimento merci, Specialisti nel living e nel giardinaggio, Coordinatore del box informazioni, Responsabile Amministrativo.

Gli interessati alle inserzioni lavorative possono candidarsi registrando il proprio cv nell'apposito form presente nella pagina "Lavora con noi" dell'azienda.