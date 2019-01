BNL BNP Paribas, fondata nel 1913 a Roma, è oggi uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Può contare infatti su circa 2,5 milioni di clienti privati e su oltre 189.000 collaboratori, oltre ad essere operativa in ben 70 Paesi nel mondo. Attualmente è alla ricerca di risorse umane, perlopiù laureate, da inserire in azienda sia attraverso contratti a tempo determinato-indeterminato che attraverso tirocini. Le selezioni, riguardanti tutta Italia, interesseranno i professionisti così come i giovani alla prima esperienza lavorativa.

Le diverse opportunità di impiego ed il recruiting

Questi alcuni dei profili ricercati al momento: Addetto Direzione Rischi (Roma). L'annuncio è rivolto a laureati in economia, matematica, fisica o statistica, con esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni, buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e dei linguaggio SQL e SAS; Responsabile Centro Imprese Private Banking (Genova). Il candidato ideale ha una laurea in economia, ha maturato nel settore di riferimento un minimo di 3 anni ed ha un forte orientamento alla cura del cliente ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali; Addetto Centro Relazioni Sviluppo Clientela (Roma – Bologna – Mestre – Prato). La risorsa deve aver conseguito una laurea in discipline economiche, possedere doti comunicative, parlare fluentemente l'inglese ed essere predisposta a lavorare in team; Addetto Portfolio Risk Analysis and Reporting riservato alle Categorie Protette (Roma). Il candidato deve aver preso una laurea in economia, matematica o statistica e saper adoperare Microsoft Office. Si occuperà dell'analisi del Portafoglio Crediti della Banca e della gestione del budget.

Per quanto riguarda invece gli stage, della durata di 6 mesi e con un rimborso spese di 700 euro mensili, si parla di: Eir e Governance Integrata Compliance (Roma). Il tirocinio è rivolto a laureandi o neolaureati in ingegneria gestionale, matematica o informatica, con un'ottima preparazione nell’ambito statistico e dell’analisi dei dati; Budget e Controllo di Gestione – Costi Operativi ed Investimenti (Roma). La risorsa ha una laurea in economia o ingegneria gestionale, conosce il software IFRS ed ha buona padronanza dell’inglese; Pianificazione Strategica HR (Roma). Si cercano laureati con un master conseguito nel settore Risorse Umane, dimestichezza con il pacchetto Office e conoscenza del francese.

Per candidarsi alle inserzioni lavorative basterà inserire il proprio cv nell'apposito form presente nella pagina dedicata alle Carriere di BNL BNP Paribas. Il Gruppo da inoltre la possibilità di accompagnare al regolare cv anche un Video di presentazione.