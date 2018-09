Stava trascorrendo una giornata di vacanza al mare quando si è accorto che non aveva più al dito la fede nuziale a cui teneva molto perché appartenuta alla moglie defunta. Dopo aver cercato inutilmente nelle vicinanze, aiutato da altri presenti, si è sentito anche male ed è stato accompagnato in ospedale dove però, con grande stupore di tutti, i medici gli hanno ritrovato l'anello nello stomaco. Come raccontano dall'Asl locale, è quanto accaduto ad un anziano turista milanese in vacanza sulla costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti, che alla fine è stato sottoposto ad un intervento di endoscopia per liberarlo dall'oggetto estraneo. L'episodio durante una mattinata sulla spiaggia, quando l'uomo all'improvviso si è accorto di aver smarrito l'anello. Con altri bagnanti, che si trovavano in spiaggia in quel momento e si sono mobilitati per dare una mano nelle ricerche, aveva cercato in lungo e in largo ma la fede appariva introvabile tanto che l’anziano, pur con rammarico, si era rassegnato all’idea di averlo smarrito per sempre.

Poche ore dopo però ha iniziato ad accusare un malore allo stomaco e gli è venuto il dubbio di aver ingoiato la fede. Da qui l'immediata corsa verso il pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano, dove la prima indagine diagnostica ha scoperto in effetti la presenza di un corpo estraneo nel suo addome che successivamente si è rivelato essere la fede tanto cercata. A questo punto, come rende noto la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, "l'uomo è stato trasferito e ricoverato nel reparto Gastroenterologia dove è stato sottoposto a una procedura endoscopica" per la rimozione dell'anello . "Abbiamo rimosso l’anello introducendo uno strumento dotato di pinza che viene utilizzato in queste circostanze" ha spiegato Giovanni Ferrini, responsabile del Servizio, aggiungendo: "Il pensionato è stato ben felice di recuperare la fede alla quale teneva così tanto e anche di aver evitato conseguenze peggiori per la propria salute". Resta il mistero su come l’uomo abbia potuto ingerire la fede senza accorgersene.