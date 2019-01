Un adolescente di appena 14 anni è stato arrestato e ora rischia una pesante condanna per omicidio dopo che un lancio di uova per scherzo verso le auto di passaggio è finito tragicamente con la morte di una donna che era al volante della sua vettura. L'episodio a Houston, nello stato del Texas, in Usa, è costato la vita alla 45enne Silvia Zavala, la cui vettura è stata colpita in pieno dal suv guidato dal 14enne che ha bruciato un semaforo rosso durante la folla corsa tra le strade della città. Secondo la ricostruzione della pozza locale, il 14ene, insieme ad altri amici e coetanei aveva preso l'auto del padre senza patente per dare il via a uno scherzo tanto pericoloso quanto stupido: il lancio di uova verso altre auto .

Durante la loro impresa, gli adolescenti hanno bersagliato diverse vetture tra cui però anche quella di un uomo che, infuriato, ha estratto una pistola e ha iniziato a inseguirli lungo le strade a folle velocità. Nel tentativo di scappare il suv è andato dritto a un incrocio dove c'era semaforo rosso centrando in pieno la vettura della 45enne che è stata sbalzata a diversi metri di distanza capovolgendosi. Nonostante gli immediati soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare. Il quattordicenne si è fratturato una caviglia mentre solo ferite minori per gli altri ragazzi a bordo. Ora la polizia sta cercando di identificare l'uomo che ha inseguito gli adolescenti e che non si è fermato sulla scena dopo l'incidente. Sotto inchiesta sono finiti anche i genitori del 14ennne visto che in Texas l'età legale per iniziare a guidare è di 15 anni ma il ragazzo ha potuto accedere tranquillamente alla vettura.