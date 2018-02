In queste ore sui social network sta montando una polemica, questa volta riguardante la leader di +Europa Emma Bonino. Su Facebook sta infatti girando uno screenshot del sito della Camera dei Deputati nel quale viene reso evidente un particolare, ovvero che Emma Bonino nel 1994 venne eletta nelle liste della Lega Nord durante la XII legislatura, quella che prese il via nel 1994. In realtà, Emma Bonino nel 1994 venne eletta sì nel collegio di Padova- Selvazzano Dentro della regione Veneto nelle liste della Lega Nord a causa di un espediente tecnico, ma in parlamento si iscrisse subito al gruppo di Forza Italia, il neonato partito lanciato dall'allora imprenditore e outsider Silvio Berlusconi.

All'epoca si votava con il cosiddetto Mattarrellum, una legge elettorale che prevedeva, in breve, una parte basata sul sistema maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, il recupero proporzionale al Senato e una parte proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera, nonché uno sbarramento del 4% alla Camera. I radicali nel 1994 raggiunsero un accordo elettorale con Silvio Berlusconi a sostegno del centrodestra, allora composto da Forza Italia, Lega Nord, Alleanza Nazionale e altri (Il polo delle Libertà a Nord con Fi e Lega e il Polo del Buon governo a Sud con Fi e AN) e ottennero una serie di candidature alcuni collegi cosiddetti "sicuri", tra cui quello di Padova affidato a Bonino. Alle elezioni del 1994 vennero eletti sei deputati radicali (Emma Bonino, Marco Taradash, Giuseppe Calderisi, Paolo Vigevano, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito) e due senatori (Sergio Augusto Stanzani Ghedini e Francesca Scopelliti). La lista Movimento Club Pannella con cui i radicali si presentarono al proporzionale ottenne il 3,5% dei consensi, al di sotto della soglia di sbarramento.

Nel corso della XII legislatura, che durò dal 1994 al 1996, Emma Bonino rappresentò come deputata Forza Italia e ricoprì l'incarico di segretario dell'ufficio di presidenza di Montecitorio e fu membro della commissione Esteri. Bonino non terminò la legislatura e si dimise il 24 gennaio del 1995 per andare a ricoprire, su segnalazione dell'allora capo di governo Silvio Berlusconi, l'incarico di Commissario europeo per la politica dei consumatori, per la politica della pesca e per l'Ufficio Europeo per l'Aiuto Umanitario d'Urgenza (Echo). In relazione alla sua candidatura nel collegio veneto tra le fila di Fi e Lega Nord, in un'intervista rilasciata al Messaggero il 24 gennaio del 1994, spiegò: "