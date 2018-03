Una tragedia immane avvenuta in un momento insospettabile. Alby Davis, 3 anni, stava giocando con una pallina rimbalzante nella sua casa di Wynyard, città in Tasmania, Australia, lunedì pomeriggio. Improvvisamente, il dramma: la sfera le si è conficcata nella trachea, interrompendo il rifornimento d'aria. Nonostante i frenetici tentativi di sua madre di salvarla, la bimba è spirata in pochi secondi tra le sue braccia. In un emozionante post su Instagram sulla sua pagina The.Small.Folk, mamma Anna ha reso omaggio alla "nostra dolce piccola volpina" Alby. “La nostra bellissima Alby, la nostra cara bambina, ha messo le ali ed è volata via da questa terra", ha scritto. "Ora senza di lei i minuti passano come ore e il buco aperto nelle nostre vite e nei nostri cuori è completamente incomprensibile. Ti adoriamo oltre ogni immaginazione, sei la nostra dolce piccola volpe. Avrai tre anni per sempre, sari per sempre libera" sono le commoventi parole della donna.

A post shared by THE SMALL FOLK (@the.small.folk) on Feb 26, 2018 at 10:40pm PST

Ad Anna e a tutta la sua famiglia, è arrivato sostegno da tutto il mondo dopo l’aperta di una pagina dedicata alla raccolta fondi su GoFoundMe istituita sulla scia della tragedia. Il padre di Alby è un supplente, il che significa che non ha diritto ad alcun congedo retribuito, mentre la mamma, peraltro incinta, gestisce una piccola azienda di giocattoli per bambini. "In questo momento di dolore insondabile, questa famiglia ha bisogno di tempo per piangere la propria perdita e stare l'uno accanto all'altro con amore, senza avere i fardelli della vita quotidiana e gli impegni di lavoro che pesano sulle loro menti", si legge nella pagina GoFundMe. “Potremmo vivere lontano, anche separati dagli oceani, ma cerchiamo di unirci per aiutare Anna e la sua famiglia a sentire il nostro amore e la nostra presenza in questo momento”. La pagina, creata dall'amica di famiglia Amber Cooper, ha già superato il suo obiettivo di $100.000, raccogliendo oltre 22omila sterline in soli tre giorni.