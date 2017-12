Un neonato è morto dopo che sua madre si è addormentata con lui. Amy Leigh Howell, 30 anni, ha ammesso di aver bevuto non poco, insieme alla sua partner Blessing Mayo, la sera prima della tragedia avvenuta nella sua casa di Bolton, Greater Manchester, lo scorso dicembre. La donna ha raccontato di aver messo il piccolo Teneil, di appena due mesi e mezzo, in una cesta per bambini nella sua camera da letto intorno alle 23:00. Secondo le ricostruzioni della Corte di Bolton, la coppia avrebbe continuato a bere prima di andare a letto. Quando la Howell e la sua compagna si sono svegliate, il bambino giaceva immobile tra loro. Il piccolo era morto soffocato dai loro corpi mentre dormivano. "Questa è chiaramente una tragica perdita di una giovanissima vita e sono consapevole del fatto che rappresenti una enorme sofferenza per la famiglia” ha spiegato il medico che si è occupato dell’autopsia sul corpicino della piccola vittima, Susan Duncan. "Tuttavia, la morte di Teneil evidenzia i rischi associati ai bambini che dormono insieme ad un adulto, in particolare laddove l'adulto abbia una consapevolezza ridotta di questi rischi” ha aggiunto il coroner.

L'inchiesta ha stabilito che il padre di Teneil si trovava in Nigeria al momento del dramma e non aveva neanche mai visto il bambino. La 30enne, di fronte alla corte, ha assicurato di aver “bevuto raramente nella sua vit” e quella sera prima di mettersi a letto "era distrutta”. Il suo ricordo successivo è l’urlo della compagna che l’ha svegliata dopo essersi accorta che il bambino era a letto e non respirava più. Le due donne hanno immediatamente chiamato un’ambulanza, ma i paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso del piccolo. Secondo il dottor Philip Lumb, un patologo forense, Teneil aveva quattro costole fratturate che sembravano essere state causate da “una sovrapposizione di un altro corpo”. Gli agenti di polizia di Greater Manchester hanno interrogato più volte le due donne in seguito all'incidente. Ma a seguito di una revisione approfondita, il Crown Prosecution Service ha deciso di dichiarare chiuse le indagini a loro carico.