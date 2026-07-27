Palermo dice addio alle carrozze trainate da cavalli: via libera alla riconversione

L'amministrazione comunale dovrà predisporre entro 180 giorni un piano di riconversione



La città di Palermo ha avviato il percorso per dire addio definitivamente alle carrozze trainate da cavalli nel servizio turistico. Il Consiglio comunale ha infatti approvato un emendamento al regolamento che disciplina il trasporto pubblico con veicoli a trazione animale, aprendo la strada alla graduale sostituzione delle carrozze con mezzi elettrici. Si tratta di un passaggio atteso ormai da anni, che dovrà ora tradursi in un piano operativo per consentire ai vetturini di convertire le proprie licenze.

La decisione non comporta ancora un cambiamento immediato. L'amministrazione comunale dovrà infatti predisporre entro 180 giorni un piano di riconversione, mentre il periodo di transizione dovrebbe durare circa un anno. Le nuove disposizioni riguarderanno solo le licenze già esistenti e non saranno rilasciate nuove autorizzazioni per il servizio con carrozze trainate da cavalli.

Il sindaco Roberto Lagalla ha definito il provvedimento una "svolta di civiltà", sottolineando l'obiettivo di superare definitivamente una pratica che negli anni ha suscitato numerose polemiche per lo sfruttamento animali. Fino a oggi il Comune aveva cercato di limitare i disagi per i cavalli con ordinanze temporanee, soprattutto durante le giornate più calde, imponendo pause obbligatorie, l'obbligo di bagnarli con acqua fresca e la sospensione del servizio nelle ore di maggiore calore.

Le carrozze trainate da cavalli vengono contestate duramente da anni

Da anni le associazioni chiedono uno stop definitivo alle carrozze trainate da animali in Italia



Le principali critiche riguardano naturalmente le condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare. I cavalli impiegati nelle carrozze percorrono ogni giorno strade asfaltate e trafficate, esposti al rumore, allo smog e, nei mesi estivi, al sole rovente e a temperature sempre più elevate. Il caldo intenso può aumentare il rischio di stress termico, una condizione in cui l'organismo fatica a disperdere il calore accumulato durante lo sforzo fisico.

Ogni anno, infatti, ci sono segnalazione e denunce di cavalli che cadono a terra per lo sforzo, che stanno male per le temperature troppo elevante e, in alcuni, che perdono addirittura la vita, come nel caso del cavallo deceduto alla Reggia di Caserta nel 2020 e per cui la Cassazione ha recentemente confermato la condanna a un anno di reclusone per l'ex vetturina.

In Italia non esiste una legge nazionale che vieti le carrozze trainate da cavalli, ma da anni associazioni animaliste e ambientaliste ne chiedono il superamento, ritenendo che questa attività ormai superata e non più compatibile con le esigenze di benessere degli animali. Negli ultimi anni, fortunatamente, il numero delle carrozze è progressivamente diminuito in molte città anche per il pensionamento di numerosi vetturini non sostituiti da nuovi operatori. Servizi di questo tipo sono però ancora presenti in molte città, come Roma, Firenze, Napoli, Pisa e Messina.

Le associazioni: "Un passaggio storico, ma ora servono i fatti"

Gli animalisti sperano che Palermo possa fare da apripista anche alle altre città



La decisione del Consiglio comunale è stata accolta con favore dalle associazioni animaliste. Per la LAV rappresenta un momento storico non solo per Palermo, ma per tutto il Paese. L'associazione ricorda come da anni denunciasse le criticità legate all'impiego dei cavalli nel traffico urbano e chiede che il percorso venga completato nei tempi previsti, garantendo non solo la riconversione delle licenze dei vetturini, ma anche un futuro adeguato agli animali coinvolti. Secondo la LAV, infatti, i cavalli non dovranno essere destinati ad altre forme di sfruttamento né al circuito della macellazione, ma collocati in strutture rispettose delle loro esigenze comportamentali.

Anche l'OIPA ha definito il provvedimento una svolta storica per i diritti degli animali. L'associazione sottolinea come il piano punti a conciliare la tutela del benessere dei cavalli con la salvaguardia dell'occupazione degli attuali titolari delle licenze. Secondo l'OIPA, infatti, Palermo potrebbe diventare un modello per altre città italiane, favorendo il progressivo abbandono delle carrozze trainate dagli animale in favore di alternative elettriche.

Contestualmente, il Consiglio comunale ha approvato anche il nuovo Regolamento comunale per il benessere animale, che introduce strumenti per prevenire maltrattamenti, rafforzare le tutele degli animali e facilitare le segnalazioni da parte dei cittadini. Per le associazioni si tratta di un ulteriore passo in avanti verso una gestione più moderna del rapporto tra città e animali, anche se la vera prova sarà l'attuazione concreta delle misure approvate.