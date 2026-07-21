New York, la legge per vietare le carrozze a cavallo potrebbe portare il nome del 18 enne morto a Central Park

A New York è in discussione la proposta di vietare le botticelle che potrebbe essere ribattezzata "Romanch's Law", in ricordo del diciottenne indiano che è morto a Central Park dopo essere stato sbalzato da una carrozza trainata da cavalli mentre era in vacanza con la sua famiglia.

Una carrozza a Central Park, New York



Romanch Mahajan aveva 18 anni. Era in vacanza a New York insieme alla sua famiglia, che dall’India era partita per la Grande Mela. Tutti insieme avevano deciso lo scorso 18 giugno di fare una di quelle attività turistiche che sono ancora caratteristiche nella Grande mela e non solo: il giro in carrozza trainata dai cavalli a Central Park. Ma il destino ha voluto che la passeggiata si trasformasse in tragedia: il cavallo di nome Samson, spaventato quando il conducente è sceso dalla carrozza per scattare una foto ricordo ai passeggeri, ha iniziato a correre all'impazzata. Romanch è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è morto, nel tentativo di salvare la madre.

Ora a New York la legge che vuole mettere al bando definitivamente le "botticelle" potrebbe avere il suo nome. E' in discussione infatti in Consiglio comunale la norma che originariamente era stata battezzata "Ryder’s Law" e che ora vogliono chiamare “Romanch’s Law”, in suo ricordo.

Il punto è che nella metropoli statunitense come anche nelle principali città italiane da anni si discute sulla messa al bando definitiva delle carrozze trainate dai cavalli. Qui nel Belpaese, soprattutto con le ondate di caldo estivo, assistiamo puntualmente a episodi drammatici in cui gli animali crollano al suolo sfiancati dal lavoro che sono obbligati a fare. E' successo recentemente a Roma, tanto che Patrizia Prestipino, la Garante dei diritti degli animali aveva dichiarato proprio a Kodami: "Era già tutto previsto: era evidente che prima o poi avremmo assistito a una scena del genere che non è più tollerabile nella Capitale. E' un'immagine orribile per la città".

A New York dunque ritorna alla ribalta il desiderio di gran parte della politica locale di porre fine alle botticelle, in un'atmosfera particolarmente bollente che ha visto la partecipazione di centinaia di persone a una delle ultime sedute in cui si è affrontata la questione. Gli stallieri e i conducenti che si prendono cura dei 160 cavalli che trainano le 68 carrozze nel parco hanno protestato con forza, per difendere quella che ritengono una tradizione culturale che esiste fin dalla creazione di Central Park nel 1858. Gli attivisti per i diritti degli animali invece, chiaramente, affermano che l'industria delle carrozze trainate da cavalli rappresenta qualcosa di arcaico e che gli animali sono sottoposti a un vero e proprio sfruttamento che sconfina nel maltrattamento sistematico.

La proposta di legge prevede lo stop definitivo per le carrozze, come spiegato nel testo presentato al vaglio del Consiglio comunale: "Questo disegno di legge mira a smantellare il settore delle carrozze trainate da cavalli, vietando il rilascio di nuove licenze per l'esercizio di tali attività. L'esercizio di queste carrozze sarebbe vietato a partire dal 1° giugno 2028. Il disegno di legge prevede inoltre l'obbligo di trattamento umano dei cavalli da carrozza, vietandone la vendita o il trasferimento a scopo di macellazione o per l'utilizzo in altre attività di carrozze trainate da cavalli. Infine, il disegno di legge impone al dipartimento per la tutela dei consumatori e dei lavoratori di gestire un programma di sviluppo professionale per i conducenti e gli altri lavoratori impiegati nel settore delle carrozze trainate da cavalli, al fine di agevolare la loro transizione verso altri settori lavorativi".