Cavallo delle botticelle crolla a terra nel centro di Roma. La Garante dei diritti degli animali: “Immagine orribile per la Capitale”

E' Francesca Fagnani a chiamare in causa direttamente il sindaco Gualtieri per l'ennesimo caso di un cavallo crollato a terra per il caldo e la fatica in piazza Cavour a Roma. Le immagini dell'animale che si è abbattuto sui sampietrini roventi ha fatto il giro dei social, in una città in cui da anni si promette che le botticelle non ci saranno più ma, nonostante un accordo pronto da essere attuato con il Comune, ancora ce ne sono in giro.

La giornalista ha postato l'immagine in una story su Instagram, con tanto di tag rivolto al Primo cittadino e la scritta: "Roma, 2026. Ma ancora non è vietata questa inciviltà?". Perché sì, è ancora questo lo scenario che si presenta sulle strade della Capitale dove operano 16 persone che ancora non hanno firmato il protocollo per la chiusura dell'attività a fronte della riconversione in taxi e così i cavalli continuano a essere sfruttati sotto un sole cocente e a stramazzare a terra.

L'ultimo caso in questa estate rovente è avvenuto il 4 luglio, alle 11:30. La botticella era in circolazione nel caos di Ponte Cavour e secondo vari testimoni, cittadini che sono intervenuti pure per dare una mano al vetturino, il caldo era asfissiante e il traffico elevato. L'animale non ha più resistito alla fatica ed è stramazzato al suolo, e chiunque è passato di lì ha assistito allo scempio che si ripete puntualmente in tutte le città italiane ogni volta che le temperature diventano proibitive per qualsiasi specie vivente.

"Era già tutto previsto – commenta Patrizia Prestipino, Garante dei diritti degli animali a Kodami – Era evidente che prima o poi avremmo assistito a una scena del genere che non è più tollerabile nella Capitale. E' un'immagine orribile per la città". Prestipino sottolinea anche che le è stato detto che "il cavallo è scivolato… Una scusa ben peggiore e che anzi fa sì che si evidenzi ancora di più quanto i percorsi urbani non sono proprio a misura di questi animali: a maggior ragione seppure fosse che il cavallo è caduto per questo motivo non è altro che una conferma che non devono proprio circolare gli equidi sulla pavimentazione stradale".

Il primo passo del Comune rispetto all'addio definitivo risale al 2024, quando per la prima volta l'assemblea capitolina votò all'unanimità per eliminare le tipiche carrozze trainate dai cavalli dalla città. Poi a giugno di quest'anno c'era stato l'annuncio appunto dell'accordo trovato con 15 dei 16 vetturini ancora in attività. Un documento in cui era evidente quanto la giunta capitolina si fosse impegnata per garantire una continuità lavorativa a queste persone, tanto da prevedere la conversione in taxi dell'attività e anche nell'impegno di cercare una casa automobilistica che fornisse degli sconti e delle opzioni di pagamento favorevoli ai vetturini. Solo un vetturino sui 16 coinvolti dalla riconversione non era d'accordo: "Per certi versi ho apprezzato più la sua onestà che ritrovarci ancora senza una risposta definitiva da parte degli altri", aggiunge la Garante.

Altre soluzioni rispetto al trovare una strada accettata da tutti i lavoratori del settore ad ora non ce ne sono, tanto che Prestipino afferma: "Se non si addiviene a un accordo perché siano definitivamente dismesse chiederò l'intervento dei Vigili urbani: che seguano le carrozzelle e vediamo se rispettano il benessere degli animali. In un giorno un vetturino arriva con quattro corse a guadagnare anche 800 euro, è chiaro che bisogna intervenire però prima dell'estate. So solo che mi occupo di questo tema dagli anni 90, quando c'era Rutelli come Sindaco e continueremo a batterci anche a livello nazionale".