Cosa fare e come intervenire se si vede un cane chiuso in auto sotto il sole

Un cane chiuso in auto d'estate può anche collassare o morire. Per questo bisogna intervenire rapidamente valutando la situazione, allertando le forze dell'ordine, cercare il suo umano e, in caso di emergenza, rompere il finestrino se non ci sono alternative.

Un cane lasciato in auto sotto al sole rischia grosso, per questo bisogna sapere quando e come intervenire



Con l'arrivo del caldo e dell'estate aumentano i rischi anche per gli animali domestici. Tra i più gravi c'è sicuramente quello di lasciare un cane chiuso in auto, anche solo per pochi minuti. Quello che per alcuni può sembrare un rischio calcolato o un gesto innocuo, può infatti trasformarsi rapidamente in una situazione di vera emergenza: all'interno di un veicolo la temperatura sale infatti molto più velocemente rispetto a quella esterna e può raggiungere e superare rapidamente soglie critiche.

Lasciare i finestrini leggermente aperti non basta a rendere più fresco e sicuro l'ambiente. Per un cane il rischio di andare incontro a un colpo di calore è molto concreto e, nei casi più gravi, può persino subire collasso cardiovascolare e morire, se non viene soccorso in tempo.

Dal punto di vista legale, purtroppo, lasciare un cane in auto non costituisce automaticamente un reato. Tuttavia, se questa condotta provoca sofferenza evidente all'animale può configurarsi come reato di maltrattamento, con conseguenze anche penali. Per questo è importante sapere come riconoscere una situazione reale di pericolo, ma soprattutto sapere come intervenire se ci troviamo di fronte a un cane lasciato solo in auto sotto al sole.

Perché un cane chiuso in auto rischia seriamente la vita

In auto si possono raggiungere e superare facilmente anche i 40–50 °C



Anche quando fuori non sembra fare particolarmente caldo, l'interno di un'auto parcheggiata al sole diretto si trasforma rapidamente in una sorta di serra. Con una temperatura esterna di circa 24 °C, nell'abitacolo si possono infatti raggiungere oltre 34 °C in appena dieci minuti e circa 43 °C dopo mezz'ora. Se all'esterno ci sono 30 °C, all'interno dell'auto si possono addirittura superare facilmente i 50 °C.

Temperature del genere sarebbe pericolose per chiunque e lo sono ancora di più per un animale che disperde il calore in modo molto diverso dal nostro. Noi sudiamo grazie alle ghiandole sudoripare distribuite sulla pelle; loro ne possiedono pochissime, concentrate soprattutto nei polpastrelli, e non sono sufficienti per raffreddare il corpo. Il principale sistema di termoregolazione di un cane è infatti l'ansimare: aumentando la frequenza della respirazione, il cane cerca di disperdere il calore attraverso la lingua e l'evaporazione dell'umidità presente nella bocca e nelle vie respiratorie.

Anche pochi minuti al sole possono causare un colpo di calore o un collasso



È però un meccanismo molto meno efficiente del sudore. A questo, si aggiunge il fatto che alcune razze sono anche più a rischio: i cani brachicefali – quelli col muso schiacciato – come Carlino, Boxer e Bouledogue Francese, avendo il muso corto e le vie respiratorie più strette, fanno infatti molta più fatica a respirare e quindi a raffreddarsi.

Quando la temperatura corporea aumenta troppo può quindi verificarsi rapidamente un colpo di calore, una condizione potenzialmente mortale. I segnali da osservare sono respiro molto affannato, bocca spalancata, difficoltà a mantenersi in piedi, tremori, vomito, diarrea, mucose molto arrossate o secche e, nei casi più gravi, perdita di coscienza.

Cosa fare se si vede un cane chiuso in auto

Prima di rompere il finestrino, bisogna valutare attentamente la situazione e procedere seguendo alcune accortezze



Per evitare il peggio, quindi, di fronte a una situazione in cui ci si trova di fronte a un cane lasciato solo in auto bisogna mantenere la calma, ma anche agire rapidamente. Ogni istante può davvero fare la differenza. Di seguito tutti i vari passaggi per valutare rapidamente se e come intervenire in maniera corretta e sicura, sia per l'animale che per noi stessi.

Valutare lo stato dell'animale , osservando se mostra segni evidenti di sofferenza come respiro affannato, debolezza o difficoltà a reggersi in piedi.

, osservando se mostra segni evidenti di sofferenza come respiro affannato, debolezza o difficoltà a reggersi in piedi. Cercare subito il proprietario dell'auto , chiedendo ai commercianti, ai residenti o alle persone presenti nelle vicinanze. Se necessario, attirare l'attenzione di chi si trova nella zona.

, chiedendo ai commercianti, ai residenti o alle persone presenti nelle vicinanze. Se necessario, attirare l'attenzione di chi si trova nella zona. Chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112 , indicando con precisione dove si trova il veicolo e spiegando che all'interno è presente un cane in potenziale pericolo.

, indicando con precisione dove si trova il veicolo e spiegando che all'interno è presente un cane in potenziale pericolo. Documentare la situazione con fotografie e video , annotando anche targa, modello e colore dell'auto. Se possibile, coinvolgere altre persone che possano testimoniare quanto accaduto.

, annotando anche targa, modello e colore dell'auto. Se possibile, coinvolgere altre persone che possano testimoniare quanto accaduto. Se la vita dell'animale è in imminente pericolo, non ci sono alternative e i soccorsi non sono ancora arrivati, la rottura di un finestrino può essere inevitabile e giustificata dallo stato di necessità di salvare un essere vivente da un pericolo grave e immediato. È comunque fondamentale poter dimostrare che l'intervento era davvero indispensabile.

Una volta recuperato il cane, è importante spostarlo subito in un luogo fresco e ventilato e rivolgersi in ogni caso a un veterinario per un controllo



Una volta messo in salvo il cane, è importante spostarlo subito in un luogo fresco e ventilato e attendere l'arrivo dei soccorsi o trasportarlo quanto prima da un medico veterinario. Anche se sembra essersi ripreso, infatti, il colpo di calore può provocare danni agli organi che non sono immediatamente visibili.

D'estate un cane non dovrebbe mai essere lasciato da solo in un'auto parcheggiata, nemmeno per pochi minuti e nemmeno con i finestrini socchiusi. Tuttavia, rompere un finestrino senza una comprovata necessità, potrebbe configurarsi come danneggiamento, con annessa richiesta di risarcimento danni. Proprio per questo, bisogna assicurasi attraverso foto, video e testimonianze del reale stato di emergenza per non avere problemi successivamente.