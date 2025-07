6 sintomi del colpo di calore nel cane: cosa rischia Fido con il caldo eccessivo

Il colpo di calore è uno dei pericoli principali in estate per i nostri amici a quattro zampe



Con l'arrivo dell’estate e l'aumento delle temperature, il colpo di calore rappresenta uno dei pericoli più seri e sottovalutati per la salute dei nostri cani. Il colpo di calore, o ipertermia, si verifica quando la temperatura corporea supera i limiti fisiologici – in genere oltre i 40°C – e il corpo non riesce più a dissipare il calore in eccesso. A differenza di noi umani, i cani sudano solo attraverso i cuscinetti plantari e, soprattutto, regolano la loro temperatura corporea attraverso la respirazione.

Quando il caldo è quindi troppo intenso o l'umidità è elevata, questo meccanismo diventa insufficiente. Le situazioni più a rischio sono quelle in cui il cane viene lasciato in auto, anche solo per pochi minuti, oppure quando viene portato a passeggio nelle ore più calde della giornata. Ma il colpo di calore può verificarsi anche in casa, se l'ambiente è troppo chiuso o privo di ventilazione.

Se il nostro cane mostra uno o più dei sintomi descritti di seguito, è fondamentale spostarlo in un luogo fresco e ventilato, offrigli acqua fresca (ma non ghiacciata) e bagnarlo con acqua a temperatura ambiente, soprattutto sulle zampe, sul ventre e sulla testa. Dopodiché, portiamolo subito dal veterinario, anche se sembra essersi ripreso. Potrebbero esserci conseguenze non visibili nell'immediato.

Respiro affannato e aumento della frequenza respiratoria

Uno dei principali sintomi di un possibile colpo di calore è quando il cane comincia ad ansimare in modo molto marcato, con la bocca spalancata e la lingua fuori, nel tentativo di abbassare la temperatura corporea. Il respiro diventa più difficoltoso, accelerato e sembra in evidente affanno.

Debolezza, letargia o confusione

Un cane colpito da colpo di calore può sembrare improvvisamente stanco, camminare con difficoltà, barcollare o non rispondere ai richiami. In alcuni casi può apparire disorientato, come se non riconoscesse l'ambiente intorno a sé, e fare fatica anche a reggersi in piedi.

Salivazione eccessiva

Il cane può iniziare anche a sbavare copiosamente, con una saliva massiccia, densa e vischiosa. Anche questo è un meccanismo che l'organismo tenta di usare per disperdere calore accumulato, ma se diventa eccessivo è un chiaro campanello d'allarme.

Vomito e diarrea

Sintomi come vomito e diarrea spesso compaiono in fase avanzata e possono essere accompagnati da sangue e urinazione incontrollata, con urina molto scura, quasi marrone. Sono segnali che indicano un coinvolgimento sistemico dell'organismo e un peggioramento rapido della situazione.

Gengive e lingua di colore rosso vivo o violaceo

Il cambiamento del colore delle mucose è un chiaro segno di sofferenza cardiocircolatoria. In particolare, le gengive e la lingua diventano spesso rosso scuro o addirittura tendenti al blu/viola, segnale di una carenza di ossigeno nei tessuti.

Collasso o perdita di coscienza

Infine, nei casi più gravi, il cane può anche collassare improvvisamente, avere convulsioni o addirittura perdere conoscenza e finire in coma. A questo punto, ogni minuto è prezioso e serve un intervento veterinario urgente. Nei casi più gravi un cane in pieno colpo di calore può seriamente rischiare la vita.