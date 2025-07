Come e dove bagnare il cane quando fa troppo caldo: i metodi per rinfrescarlo

Il caldo torrido può portare un cane ad avere un colpo di calore. Ma basta non uscire nelle ore più bollenti e sapere anche come fare per rinfrescarlo con l'acqua. Privilegiate le zone come dietro la nuca, sotto al busto e tra le ascelle e fatelo anche versando direttamente sul corpo o usando un panno bagnato.

Il colpo di calore, se non si prendono le dovute precauzioni, per un cane di qualsiasi età è dietro l'angolo. Sì, l'estate è la stagione più bella per vivere all'aria aperta ma il clima è decisamente cambiato in tutto il mondo e il nostro Paese non è esente da sbalzi di temperatura che portano a giornate di calore eccessivo, soprattutto in città dove i cani entrano in contatto con l'asfalto bollente.

Ci sono però diverse soluzioni per evitare conseguenze negative e una di queste è rinfrescare Fido, soprattutto poi per le tipologie e razze che patiscono di più le temperature elevate. Per farlo al meglio, ecco alcuni consigli su quali zone bagnare e come interagire con lui.

Quali parti del corpo bagnare

Va benissimo fare una "bella doccia" al cane o fargli fare direttamente un bel tuffo al mare o al fiume: bagnarlo tutto gli porta una sensazione di benessere generale. Ci sono però alcune zone che devono essere privilegiate e quando scriviamo di rinfrescarlo con l'acqua su tutto il corpo è importante stare attenti a non fargli entrare acqua nelle orecchie e anche valutare le condizioni di salute di Fido: stiamo in questo articolo dando indicazioni su animali che non hanno problemi di salute di nessun tipo.

Detto ciò, i punti dove conta bagnarlo principalmente sono: dietro il capo, tra le cosce, le ascelle e sotto al busto. Il motivo è che la nuca è una zona dove c'è una buona circolazione del sangue e si riesce a raggiungere bene la pelle a livello superficiale, idem le altre aree indicate dove lo spessore della pelle proprio è minore rispetto ad altre zone e il rinfrescarlo arriva più facilmente a fare effetto.

Come rinfrescare il cane

Dotatevi sempre, in uscita, di una scorta abbondante di acqua per il vostro amico a quattro zampe. Se siete in città, ovviamente, basterà una bottiglia ma se vi allontanate per un giro in natura pensate che l'acqua vi servirà non solo per dargli da bere ma, appunto, anche per rinfrescarlo.

Potete anche solo versare l'acqua direttamente nelle zone indicate e passare la mano per spargerla bene ma ideale è anche avere con voi un panno morbido, anche semplicemente un asciugamani da bagnare e passarglielo addosso.

In generale ricordatevi sempre di non usare acqua ghiacciata: può causare uno choc termico. La temperatura deve essere adeguata alle condizioni climatiche, ovviamente fresca però. Ragionate come fareste in questo senso per voi stessi ma ricordatevi che appunto soluzioni come ghiaccio o acqua gelata fanno male a noi come ai cani.