In spiaggia ci sono almeno 4 pericoli per il cane: a cosa fare attenzione al mare con Fido

Andare in spiaggia con il cane può essere un'esperienza molto divertente, ma comporta anche alcuni rischi di cui non sempre siamo pienamente consapevoli. Spazzatura lasciata da altri bagnanti, il caldo, e l'ingestione di una gran quantità di acqua salata durante il gioco sono tutte circostanze molto comuni sulle quali possiamo intervenire. Vediamo quali sono i quattro principali pericoli e come evitarli per trascorrere un giorno sereno in riva al mare.

Ingerire spazzatura

Uno dei pericoli più sottovalutati in spiaggia è legato ai rifiuti lasciati sulla sabbia o in mare. Si tratta di rifiuti sia di origine antropica, come pezzi di plastica e bottiglie rotte, oppure residui dell'ecosistema come pezzi di conchiglie. Sono tutti elementi che possono facilmente attirare l'attenzione di un cane che per curiosità o fame inizia a masticarli, causando gravi danni al suo organismo. Questo comportamento può provocare ostruzioni intestinali, avvelenamento, e nei casi più gravi anche la morte.

Per evitare che ciò accada, è meglio tenere d'occhio il cane, specialmente se è ai suoi primi bagni. Meglio allontanarlo subito se vediamo qualcosa che galleggia in acqua. Inoltre, è bene dargli delle alternative, dei giocattoli da masticare per distrarlo dal resto.

Bere acqua salata

Se il cane ha sete a causa del caldo e non ha alternative, potrebbe voler bere dall'acqua salata. L'acqua di mare è molto pericolosa da bere e può avvelenare il cane rapidamente. Piccole quantità possono causare disturbi lievi come mal di stomaco e disidratazione, in qualche caso anche vomito e diarrea, mentre un grande consumo di sale porta all'avvelenamento da sale, una condizione grave che richiede l'intervento veterinario.

Questo rischio può essere minimizzato mettendo la ciotola con acqua fresca e potabile sempre a disposizione del nostro amico a quattro zampe. Questo gli garantirà l'idratazione durante il giorno e lo renderà meno incline a bere acqua di mare.

Punture di animali

In spiaggia ci sono molti animali pericolosi sia per noi che per il nostro cane. Morsi e punture sono dietro l'angolo, soprattutto per il nostro amico peloso che ha la tendenza a vivere con il naso sul terreno intento ad annusare tutto, comprese meduse, ricci di mare, granchi e insetti, insomma proprio quello che non si dovrebbe fare. Una puntura o un morso può essere doloroso e potrebbe anche scatenare una reazione allergica tale da mettere a rischio i cani di taglia più piccola.

È essenziale essere consapevoli dei segnali di stress e disagio nel cane e avere un kit di pronto soccorso di base a portata di mano.

Calore eccessivo

Il caldo è nemico dei cani, soprattutto di quelli appartenenti a determinate razze. I cani infatti sono particolarmente esposti al rischio di colpi di calore perché il loro sistema di termoregolazione non è efficace come il nostro. Il colpo di calore può svilupparsi se il tuo cane è esposto al sole per troppo tempo, e può risultare fatale.

Durante il giorno, è bene bagnarli frequentemente con acqua mai fresca, mai ghiacciata). È importante anche evitare di stare fuori dal sole nelle ore più calde e creare ampi spazi di ombra.