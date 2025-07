Cosa succede se il cane beve troppa acqua di mare: come riconoscere l’intossicazione

A volte una vacanza insieme può trasformarsi in un incubo e anche un'attività apparentemente banale come un bagno a mare può causare problemi. Capita quando il cane beve troppa acqua salata. Può capitare che nella frenesia del nuoto il cane beva troppa acqua di mare e questo può causare una intossicazione nota come avvelenamento da sodio. Si tratta di una condizione potenzialmente pericolosa per la vita a causa del cane che va presa sul serio sin dai primi sintomi.

La gravità dipende dalla quantità di acqua di mare che il cane ha ingerito e anche dal suo peso, ma tra i sintomi più comuni ci sono vomito e diarrea. Saper riconoscere queste prime manifestazioni e intervenire rapidamente può fare la differenza tra la vita e la morte dato che l'intossicazione da sodio evolve rapidamente.

I sintomi dell’intossicazione da acqua di mare nel cane

Quando i cani bevono troppa acqua di mare il loro corpo va in ipernatriemia, una condizione in cui c'è troppo sodio nel sangue. Questa situazione si manifesta con sintomi non specifici che potrebbero non essere subito evidenti. I più frequenti sono:

Vomito ripetuto con schiuma o fluidi nel vomito;

ripetuto con schiuma o fluidi nel vomito; Diarrea , talvolta particolarmente liquida;

, talvolta particolarmente liquida; Mancanza di energia o stanchezza eccessiva, il cane appare svogliato e privo di forze;

o stanchezza eccessiva, il cane appare svogliato e privo di forze; Perdita dell'equilibrio , il cane si muove male e in maniera scoordinata;

, il cane si muove male e in maniera scoordinata; Aumento della sete e minzione più frequente;

e minzione più frequente; Tremori muscolari o spasmi;

o spasmi; Convulsioni e perdita di coscienza.

Cosa fare se il cane ha bevuto troppa acqua di mare

Se sospetti che il cane abbia bevuto troppa acqua salata, il primissimo passo è impedirgli di berne ancora. Dagli rapidamente acqua fresca a piccoli sorsi per cercare di aiutarlo a reidratarsi e diluire il sodio che è stato consumato, ma non lo forzare a bere troppo tutto in una volta.

Tienilo d'occhio nelle ore successive e verifica se si manifestano sintomi simili o segnali di disagio. Se inizia a vomitare o manifesta debolezza estrema contatta subito il veterinario. Il professionista può valutare l'effettiva gravità della situazione e intervenire in maniera mirata attraverso la somministrazione di fluidi endovenosi per riequilibrare i livelli di sale ed evitare complicazioni.

Per evitare queste situazioni è sempre bene sapere cosa portare durante le lunghe giornate in spiaggia, e al primo posto della lista c'è una ciotola d'acqua da mettere sempre a disposizione del cane, così da non incoraggiarlo a bere acqua salata. Anche nei giochi in acqua, è essenziale fare pause, in modo che non beva troppa acqua di mare tra un tuffo e l'altro.