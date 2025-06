Il cane può bere subito dopo la passeggiata? Come dissetarlo e quando è meglio aspettare

Dopo una passeggiata il cane può bere, ma in alcuni casi serve moderazione. Nei cani predisposti alla torsione gastrica è infatti meglio evitare che bevano troppo e soprattutto troppo in fretta subito dopo un'intensa attività fisica.

Per alcuni cani, bere con troppa foga dopo un’intensa attività fisica aumenta il rischio di torsione gastrica



Dopo una lunga passeggiata o una corsa al parco, è facile che il nostro cane cominci ad ansimare con la lingua di fuori appena tornati a casa, fiondandosi immediatamente sulla ciotola dell'acqua per bere con foga. La domanda sorge quindi spontanea: può bere subito o è meglio aspettare? Spesso si sente dire che è assolutamente sconsigliato far bere il cane subito dopo un'intensa attività fisica, un dubbio le sue radici in una precauzione reale, ma spesso generalizzata in maniera un po' troppo eccessivo.

È vero, in alcuni casi, specialmente dopo un'attività intensa, è bene fare attenzione a come e quanto il cane mangia e beve. Ma il punto non è "se" debba bere, quanto piuttosto "come". Infatti, evitare del tutto l'accesso all'acqua può essere altrettanto rischioso quanto lasciarlo bere in modo troppo irruente. Soprattutto in estate, o dopo uno sforzo importante, bere rimane fondamentale per evitare la disidratazione. Vediamo allora quando conviene fare attenzione, quali sono i rischi e come comportarsi nel modo giusto.

Perché è meglio aspettare per far bere il cane dopo una passeggiata

Dopo una lunga passeggiata o un'attività fisica intensa, alcuni cani – in particolare quelli di taglia grande come San Bernardo o Alano o i soggetti predisposti – possono essere a rischio di una condizione molto seria chiamata torsione gastrica o dilatazione gastrica-volvolo. Semplificando, si tratta di un fenomeno in cui lo stomaco si dilata e può ruotare su sé stesso, bloccando l'uscita e l'ingresso di gas e liquidi. È un'emergenza veterinaria molto seria, che può avere conseguenze anche gravi o addirittura letali, se non trattata tempestivamente.

Per questi soggetti più predisposti, bere (e soprattutto mangiare) con troppa foga subito dopo l'attività fisica può contribuire ad aumentare il rischio di torsione. Non perché l’acqua sia pericolosa di per sé, ma perché lo stomaco in quel momento è già sottoposto a stress e l'ingestione troppo rapida di grandi quantità di liquido (o cibo) può causarne una dilatazione anomala. Il rischio, è bene ribadirlo, riguarda i soggetti a rischio che mangiano e bevono troppo velocemente.

Cosa succede se il cane beve subito dopo l'attività fisica

Se i nostro cane mangia o beve con troppa foga, meglio aspettare qualche minuto e farlo bere a piccole dosi



Bere dopo uno sforzo fisico è infatti naturale e, nella maggior parte dei casi, anche necessario. Il problema nasce quando il cane lo fa in modo troppo irruente o in grandi quantità tutte in una volta. Questo può provocare infatti causare gonfiore addominale e in casi rari, ma possibili, specialmente nei soggetti predisposti, lo stomaco può ruotare, richiedendo un intervento veterinario d'urgenza.

Va ribadito ancora una volta che il bere in sé non è la causa diretta della torsione. La combinazione di diversi fattori (predisposizione genetica, età avanzata, attività intensa, ingestione rapida di acqua o cibo) è ciò che può scatenarla. Per questo, il comportamento irruente nel bere è ciò che andrebbe moderato, più che l'atto del bere in sé. Se il nostro cane non è un soggetto sensibile e se non mangia o beve con troppa irruenza, i rischi sono minimi.

Come far bere il cane dopo la passeggiata per non correre rischi

Dare da bere al cane dopo una passeggiata è quindi giusto, ma farlo nel modo corretto può fare la differenza, soprattutto se parliamo di cani a rischio torsione gastrica. Dopo un'intensa attività fisica, meglio aspettare che il cane si calmi un po' e riprenda ad avere un respiro più "normale", bastano anche solo 5-10 minuti. Se ha molta sete, cerchiamo di farlo bere comunque a piccole dosi, magari usando una bottiglia con beccuccio o mettendo solo poca acqua nella ciotola.

Naturalmente – ma questo vale sempre – va evitata l'acqua ghiacciata, la temperatura ideale è quella ambiente. Ancor più importante dell'acqua, va evitato soprattutto il cibo dopo una faticosa o un'intensa attività fisica. Meglio aspettare almeno 30-60 minuti, per non sovraccaricare lo stomaco in un momento così delicato. Naturalmente, se il nostro cane è tra le razze predisposte alla torsione gastrica, è sempre meglio parlarne con il nostro veterinario di fiducia per trovare il modo migliore per gestire preventivamente questo rischio.