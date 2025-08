Cosa succede se il cane mangia troppo velocemente. I consigli della veterinaria per evitare rischi

Un cane che mangia voracemente può provocarsi danni alla salute come cattiva digestione, irritazione e dilatazione gastrica e, in alcuni casi, torsione gastrica. "È importante parlare con un esperto in comportamento in modo da capire se alla base ci sono problematiche legate all'ansia sul cibo o al rituale del pasto"

Un cane che mangia troppo velocemente non sta "gradendo il pasto" ma può causarsi dei danni che possono diventare anche gravi per la sua salute. Non è raro che Fido divori il cibo con eccessivo impeto ed è bene sapere come correggere questo comportamento e i motivi per cui lo fa. Lo abbiamo chiesto alla veterinaria Eva Fonti.

Cosa può accadere a un cane che mangia voracemente?

Se un cane mangia troppo velocemente ingerisce anche un grande quantitativo di aria. Questo purtroppo può predisporre a cattiva digestione, irritazione e dilatazione gastrica e, in alcuni casi, torsione gastrica. Inoltre, quando un cane mangia con troppa foga non si attivano tutti quei meccanismi della buona digestione e dunque può essere predisposto anche a disbiosi.

Perchè alcuni cani si alimentano in questo modo?

Un cane può mangiare con voracità per diversi motivi. Il primo è di solito comportamentale: può farlo dalla nascita se ad esempio era il più piccolo della cucciolata e spesso si dà il cibo a tutti insieme nella stessa grande ciotola, in questa maniera i cuccioli vengono messi già da subito in competizione per il cibo e spesso questo comportamento può rimanere. Un comportamento simile può essere messo in atto anche dai cani adottati che hanno subito privazioni, o che hanno vissuto in un ambiente non tranquillo con molta competizione sociale. Un altro motivo per cui il cane può mangiare con tanta voracità è che ha paura che gli venga tolta la ciotola. Infine può esserci un motivo legato al gusto, nel senso che il cane mangia in maniera rapida una cosa a lui molto gradita.

Quali sono i rischi per la salute?

Come accennato prima, mangiare con molta voracità non attiva i meccanismi corretti della digestione, comporta una grossa ingestione di aria e tutto questo provoca disbiosi intestinale, meteorismo e flatulenza, irritazione gastrica con fenomeni di vomito e in casi gravi dilatazione gastrica che può esitare in torsione.

Che consigli può dare a chi ci sta leggendo?

È importante parlare con un esperto in comportamento in modo da capire se alla base ci sono problematiche legate all'ansia sul cibo o al rituale del pasto. Nel frattempo si possono suddividere i pasti in 2/3 al giorno e far mangiare il cane in un ambiente tranquillo. Le ciotole antingozzamento spesso creano ancora più frustrazione nel cane, io consiglio invece di ovviare con un "lickmate" su cui spalmare del cibo umido misto a crocchette.