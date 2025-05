Torsione dello stomaco nel cane: cos’è, quando si presenta e come riconoscerla

La torsione dello stomaco è una patologia potenzialmente mortale, frequente nei cani di grossa taglia e dal torace profondo. La causa precisa non è ancora nota. I segni clinici che permettono di riconoscere la torsione dello stomaco nel cane sono tra gli altri irrequietezza e gonfiore addominale con dolore.

Nota anche come sindrome di dilatazione-torsione gastrica (GDV), la torsione gastrica nel cane è una condizione tanto grave quanto rapida nella sua evoluzione. Può colpire all’improvviso, spesso nelle ore successive a un pasto e ha conseguenze potenzialmente letali se non viene affrontata in tempi rapidissimi.

Come ha scritto il veterinario Giuseppe Borzacchiello su Kodami "si tratta di una condizione potenzialmente letale più frequente nei cani di grossa taglia e dal torace profondo, come ad esempio l’Alano, il San Bernardo, il Weimaraner, il Dogue de Bordeaux e il Dobermann".

Sapere quando questa sindrome può insorgere, quali sono i sintomi precoci e come comportarsi può fare la differenza tra la vita e la morte del cane.

Cos'è la torsione dello stomaco nel cane?

La torsione gastrica, conosciuta anche come "torsione dello stomaco", è una delle più gravi emergenze mediche che si possono verificare nei cani. Lo stomaco si dilata rapidamente a causa dell’accumulo di gas e può ruotare sul proprio asse, impedendo lo svuotamento del contenuto e comprimendo vasi sanguigni vitali. Questo porta a una compromissione del ritorno venoso al cuore e a uno stato di choc molto grave.

"I sintomi generalmente compaiono all’improvviso – ha precisato il veterinario sul nostro magazine – e possono progredire molto rapidamente. Riconoscere i primi segnali e identificare i sintomi è fondamentale per aumentare le possibilità di sopravvivenza del cane".

Bisogna prestare attenzione in particolare a:

addome gonfio e duro.

Conati di vomito non produttivi.

Dolore addominale.

Salivazione abbondante.

Ansia, irrequietezza e fino al collasso.

Quali sono le cause della torsione gastrica nel cane?

Le cause precise non sono ancora del tutto note, ma i fattori di rischio sono ben identificati e comprendono:

Predisposizione genetica (soprattutto in cani con parenti già affetti da GDV).

Consumo di un unico pasto molto abbondante al giorno.

Esercizio fisico subito dopo aver mangiato.

Ingestione rapida del cibo.

Carattere del cane ansioso o pauroso.

Sesso maschile ed età avanzata.

Quando può presentarsi la torsione dello stomaco nel cane?

La torsione può verificarsi poco dopo aver mangiato, soprattutto se il cane fa movimento o si agita, oppure in seguito a una grande bevuta d’acqua.

"La torsione può colpire anche soggetti clinicamente sani ma a rischio per razza, taglia e abitudini alimentari – ha sottolineato il professor Borzacchiello – E spesso accade in orari inaspettati, come la notte o durante l’assenza delle persone di riferimento".

L’esordio è improvviso e richiede intervento immediato in una clinica veterinaria attrezzata.

Cosa fare e come prevenire la la torsione dello stomaco nel cane

La diagnosi deve essere clinica e radiografica. Il trattamento è chirurgico e può essere preceduto da manovre per decomprimere lo stomaco. In casi selezionati, si può valutare una gastropexi preventiva.

L'intervento chirurgico d'urgenza serve per riposizionare lo stomaco e alleviare la torsione. Durante l'operazione, il veterinario sarà in grado di valutare il danno ai tessuti dello stomaco e ad altri organi interni, e agire di conseguenza per trattarli.

La durata dell'intervento varia a seconda dalla gravità e delle condizioni del cane: solitamente però ci vogliono diverse ore. Una volta terminato, il cane verrà tenuto in osservazione il tempo necessario e poi rimandato a casa con una serie di raccomandazioni da seguire per consentirgli il totale recupero.

Per ridurre il rischio, è consigliabile frazionare i pasti, facendo mangiare poco e frequentemente il cane, limitare l’attività fisica entro 1-2 ore dal pasto, somministrare crocchette di grandi dimensioni in una ciotola ampia, evitare che il cane beva grandi quantità d’acqua tutte in una volta e ridurre lo stress ambientale e alimentare.

Come indicato dal veterinario, infine "in alcuni casi è possibile effettuare un intervento chirurgico preventivo in animali giovani appartenenti a razze predisposte".