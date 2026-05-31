Abbandonato e legato sotto al sole: l’agonia e la morte di un cane a Roccadaspide in Cilento. L’avvocato: “Tutti sapevano: Vigili urbani informati da giorni”

Il video parla chiaro: un cane morto e un altro ancora legato a catena. E le immagini non sono finite solo a noi di Kodami, ma nelle mani del Comandante dei Vigili urbani di Roccadaspide e del Sindaco del Comune in provincia di Salerno, ben prima che l'animale morisse abbandonato e legato sotto al sole in una proprietà privata.
Attenzione: le immagini sono non adatte a persone sensibili e su Kodami abbiamo preferito pixellare il cadavere dell'animale.
A rendere nota la situazione era stata una volontaria che prima si era recata di persona in caserma il 24 aprile, poi aveva continuato a monitorare la situazione a fronte dell'assenza di intervento da parte delle Forze dell'ordine inviando un altro video il 27 aprile per poi, ieri, tornare sul posto e vedere che nulla era stato fatto: alle 14 di sabato 30 maggio il cane era morto.
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"Chi di dovere era perfettamente consapevole di quanto stava accadendo – spiega a Kodami l'avvocatessa Anna Vicinanza che sta seguendo il caso – La volontaria ha fatto di tutto per denunciare la situazione prima che il cane morisse. Quella proprietà privata, per giunta, appartiene a una persona già attenzionata proprio per altri casi di maltrattamento animale, tanto che gli era stato portato via un Jack Russell che deteneva in condizioni pessime".
Gianna Senatore, fondatrice e responsabile dell'Associazione Zoofila Nocerina ODV, ha diffuso le immagini sui social, accompagnando il video con parole chiare rispetto a una situazione di totale non curnanza nell'agro nocerino rispetto alle condizioni degli animali. Contattata da Kodami, Senatore è molto chiara: "Siamo nel degrado più totale: c'è una parte di territorio qui nell'agro nocerino in cui cose del genere accadono all'ordine del giorno. Da pochi giorni sono arrivati da noi in canile 11 segugi che erano tenuti a morire di fame e di sete in un serraglio, segnalati da una turista che era venuta nella zona del Cilento a fare un'escursione. Parliamo di piccoli comuni, in cui si sa tutto di tutti e questa inadempienza da parte delle Istituzioni è intollerabile su un territorio così piccolo in cui gli animali sono abbandonati a loro stessi o nelle mani di veri e propri aguzzini".
L'avvocatessa Vicinanza presenterà ora un esposto alla Procura della Repubblica per quanto accaduto a Roccadaspide, considerando anche che l'altro cane che si vede nel video nemmeno è stato allontanato dalla persona di riferimento: "Nelle comunicazioni che sono intercorse tra me e il Comandante dei vigili urbani mi è stato detto che quando poi ieri sono andati a controllare il cadavere non era presente, l'altro cane era libero e che la persona è stata sanzionata per l'assenza di microchip. Null'altro è stato aggiunto, quindi per ora ciò che sappiamo è che nulla è stato chiesto del cadavere dell'animale e che si è ‘preferito' lasciare lì anche l'altro animale".
Vicinanza ha avuto anche già un confronto con Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide. Dal loro scambio il Primo Cittadino si è detto pronto ad approfondire quanto accaduto. Contattato da Kodami, ad ora non ha ancora voluto commentare la notizia.
In Italia, con la nuova n.82 del 6 giugno 2025, tenere cani legati è vietato a livello nazionale, secondo l'articolo 10 che così recita:
Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena
1. È vietato detenere animali di affezione alla catena o con altri strumenti simili che ne limitino il movimento legge-82-2025.pdf. Deroghe sono ammesse solo per ragioni sanitarie o di sicurezza documentate.
2. La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro
Ancora però sono tantissime le situazioni in cui, nonostante il dettato normativo ormai nazionale, i cani vengono non solo tenuti legati ma anche lasciati sottoposti alle intemperie. In un periodo dell'anno in cui stiamo assistendo a un'ondata di calore anomala, quanto accaduto a Roccadaspide non rientra solo nella fattispecie descritta ma evidentemente anche in quelle di abbandono, maltrattamento di animali e anche morte del soggetto.
La legge attuale ha inasprito le pene e le sanzioni, prevedendo che se una persona abbandona un animale rischia l'arresto fino a 1 anno e la multa da 5.000 a 10.000 euro. Se l'abbandono avviene su strada con un veicolo, può scattare anche la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. In caso di maltrattamento, invece, è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni e se la conseguenza è la morte la reclusione va dai 6 mesi ai 3 anni con multa da 5.000 a 30.000 euro. Qualora si accertino anche sevizie o sofferenze prolungate, la pena sale da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro.