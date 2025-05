La nuova legge sul maltrattamento degli animali punisce e non educa: un palliativo privo di prevenzione

La nuova legge sul maltrattamento degli animali inasprisce le pene, ma manca di prevenzione e educazione. Senza cultura non c'è rispetto e punire non porterà a diminuire le adozioni o gli acquisti inconsapevoli, le vere piaghe di un sistema fallace che riguarda la relazione che abbiamo con le altre specie.

Niente di nuovo avverrà, nonostante la nuova legge sui reati relativi al maltrattamento degli animali, sotto a quello che sarà un sole caldo di abbandoni anche quest'estate del 2025. E non cambierà molto nemmeno una volta che è passata quella che per noi umani è "la bella stagione" ma che è semplicemente orribile, per numero di animali che finiscono in canile ogni anno, per per cani e gatti.

Perché quanto approvato in Senato, una normativa che dovrebbe tutelare finalmente il "sentimento degli animali" e non solo il nostro, è figlia di quel modo di fare politica che punta a punire e a non educare: è un contentino pieno di "non si fa" e vuoto di "va fatto così".

Cambiare il titolo da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a"Dei delitti contro gli animali" rimarrà lettera morta e puramente simbolica se non corrisponde a una vera presa di coscienza sull'alterità degli altri esseri viventi. Modificare le parole, infatti, non significa causare lo stesso effetto sulla percezione delle persone se non vi è un investimento non sul punire a monte ma sull'educare a valle. Quella che ora è nota e rimarrà nella storia della Repubblica come "legge Brambilla", infatti, ha nel suo DNA il "grande classico" dei governi di centro destra: l'inasprimento delle pene in una prospettiva puramente autoritaria e priva di riflessione su come davvero trasformare la mentalità della società civile.

Multe salate, condanne detentive, divieti più stringenti: certo, servono e non si vuole negare che era ridicolo quanto poco si dava peso a chi fa del male agli animali ma passare dai 2 ai 4 anni di reclusione o dai 15.000 ai 30.000 euro come sanzione fa davvero così paura in un Paese in cui l'abbandono, proprio per riprendere quanto si accennava a inizio di questo articolo, è ormai un fenomeno legalizzato? Sì, l'immagine ‘classica' del cane legato al palo è rarissima ormai: la maggioranza delle persone si rivolge direttamente ai canili e fa quella che si chiama, semplicemente e legalmente, "rinuncia di proprietà".

E quanta attenzione poi, ancora, si presta realmente ai reati contro gli animali da parte di Forze dell'ordine e procure? Poca, ancora troppo poca e noi ne siamo testimoni tutti i giorni con la quantità di messaggi che riceviamo su persone che non denunciano perché scoraggiate dalla poca attenzione che hanno quando portano anche prove concrete a chi di dovrebbe intervenire.

Ma tutto ciò avviene anche perché una parte della società, intanto, è presa da altro: è immersa in luoghi comuni e mode, in comportamenti che vanno sradicati alla fonte in chi ancora considera gli animali come oggetti, come beni di consumo usa e getta e a cui "non bisogna fare del male" perché vengono visti come pupazzi da proteggere e non esseri senzienti che hanno, se vogliamo dirla tutta, diritti che ancora non sono veramente riconosciuti. E no, non basta punire, allora, ma andare proprio alle fondamenta del nostro rapporto con gli altri animali che si sa benissimo dove vanno costruite: nelle aule scolastiche, con programmi che insegnino fin da piccoli il valore degli animali e l'importanza del rispetto.

La prevenzione in questo testo è tragicamente assente: sic et sempliciter. La cultura del rispetto verso gli animali è un optional, una frase che appunto cambia un titolo ma non la sostanza, un dire che non corrisponde al fare che rende universali e riconosciuti i valori fondamentali della convivenza tra specie.

Eppure, ci sarebbero azioni concrete da intraprendere che i politici che si occupano delle tematiche animali conoscono benissimo. Per esempio, la creazione di un registro pubblico che raccolga le segnalazioni verificate di persone che non sono idonee a vivere con cani e gatti e altre specie, basato su una blacklist condivisa tra tutti gli enti coinvolti: operatori di canili, veterinari, educatori cinofili, allevatori e associazioni di tutela animale ad esempio. Questo strumento impedirebbe a chi ha già dimostrato incapacità, negligenza e fino al maltrattamento fisico e psicologico, di prendere con sé un "nuovo" animale e dovrebbe essere accessibile a livello nazionale.

Ma anche questo tipo di iniziative è stato clamorosamente ignorato, mentre in Lombardia passa una legge regionale (al vaglio anche in Commissione Sanità alla Camera) in cui ancora una volta si punta a liste di "cani pericolosi" con percorsi educativi per proprietari gestiti però principalmente dall'Enci che fatica a evolversi attraverso un approccio più moderno, allontanandosi dall'addestramento classico e sposando le teorie cognitive che sono un dato di fatto avvalorato dalla scienza.

La legge Brambilla, però, strizza l’occhio a una parte mirata dell'opinione pubblica e ne riceve ovazioni e ringraziamenti, soprattutto da chi dice di "amare" il suo cane o gatto ma poi lo veste con cappottini alla moda e lo trasforma in un bambino che non diventa mai adulto. Ma queste persone, anche loro, andrebbero solo educate al rispetto, loro ancora prima che i cani e a chiunque adotta o compra un animale dovrebbe solo essere offerto un sostegno per imparare a comprenderne le vere necessità.

In questa normativa non vi è alcun accenno manco a questo altro importante aspetto, ovvero alla creazione di un sistema di adozioni consapevoli. Non c'è un minimo dettaglio su come debbano essere regolati i percorsi di adozione, né su come garantire che ogni cane che lascia un rifugio o allevamento vada in una famiglia veramente preparata e responsabile.

Per quanto riguarda gli acquisti, poi, dovrebbe essere fondamentale mettere in luce anche la responsabilità etica dell'allevatore nel non vendere a chiunque ma essere capace di fornire percorsi di inserimento in famiglia adeguati al carattere del cane e dei componenti umani che lo accoglieranno.

Regole mancano anche nel mondo delle adozioni, sia chiaro: la formazione dei volontari e degli operatori all'interno dei canili è praticamente inesistente e anche dovrebbe essere materia di legge. Le adozioni ad oggi continuano a essere un argomento lasciato in mano alla buona sorte, alla capacità di qualche volontario che ragiona prima di far uscire un cane dal box, perché spesso i rientri sono maggiori delle adozioni a causa della fretta di svuotare le gabbie che puntualmente poi si riempiono di nuovo.

Adottati o comprati, i cani e le persone meritano di sapere a cosa vanno incontro, e solo così allora davvero si tutelano i sentimenti di entrambe le specie: i percorsi dovrebbero essere chiari, sistematici, controllati e con la necessaria professionalità che deve avere chi propone l'adozione o l'acquisto.

La legge Brambilla è un palliativo, insomma. Lascia insoddisfatti e certi che ancora c'è tanto da fare perché questo Paese davvero diventi come recita quella frase di Ghandi tanto abusata proprio da chi fa politica e che viene spesso usata come "perla di saggezza" per conquistare voti. La usiamo per una volta anche noi per ricordare a chi è al governo e a chi lo sarà in futuro, in un'ottica del tutto bipartisan, che va messa davvero a sistema e non più dichiarata ai sette venti per convenienza: "La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali".